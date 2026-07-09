Kontrowersje w meczu "o wszystko". Polki nie dowierzały. Koniec marzeń

Po ogromnym sukcesie siatkarskiej reprezentacji Polski mężczyzn do lat 22 na podobne sukcesy liczą również inne młodzieżowe kadry. W grze o mistrzostwo Europy są zespoły do lat 18, a w Holandii o medal z mistrzostw starego kontynentu walczą również siatkarki do lat 22. Te w fazie grupowej grały nieźle i najpierw po tie-breaku musiały uznać wyższość Włoszek, a następnie ograły Portugalki.

Takie wyniki sprawiły, że po dwóch spotkaniach fazy grupowej podopieczne Miłosza Majki musiały przystąpić do meczu "o wszystko". W czwartek zmierzyły się z Serbkami, a grę w półfinale zapewniało jedynie zwycięstwo. Każda porażka premiowała awansem do TOP4 rywalki.

Zaczęło się bardzo dobrze. "Biało-Czerwone" po kilku akcjach (5:5) zaczęły łapać swój rytm i prowadziły już 12:7. Dobrze grą kierowała Wiktoria Szewczyk, a do tego dochodziły mocne ataki zarówno z lewego, jak i prawego skrzydła. Aktywna na środku była także Maria Spławska. Mimo to Serbki zdołały doprowadzić do remisu - 17:17. Wtedy jednak sprawy w swoje ręce wzięły nasze siatkarki. Było 23:18, a po chwili mogły cieszyć się z wygranej w pierwszym secie - 25:19.

Niestety następnie tak kolorowo nie było. Druga partia była totalną tragedią. Polki w całym secie prowadziły tylko trzy razy. I to na samym początku. Potem Serbia grała swoją najlepszą siatkówkę. Polki miały problem z każdym siatkarskim aspektem - od przyjęcia po atak, czy nawet zagrywkę. Skończyło się małym nokautem - 25:16 dla Serbii.

Historia powtórzyła się także w trzeciej partii. Brakowało wszystkiego, tak jakby z drużyny Majki zupełnie uleciała energia. Serbki z tego korzystały, jak tylko mogły. Wygrały seta 25:19. O postawie Polek napisać zbyt wiele dobrego nie było można. Przełom nastąpił w czwartym secie.

Kontrowersje w meczu "o wszystko". Polki poszkodowane. Było gorąco

Widząc, co dzieje się na boisku trener Majka dokonał zmian. Na rozegraniu pojawiła się Nadia Siuda, natomiast na ataku Iga Kępa. I ten duet całkowicie grę ożywił. Atakująca szybko została liderką kadry kończąc piłkę za piłką (8:4, 17:12). Gdy wydawało się, że wszystko zmierza ku tie-breakowi doszło do zamiany ról. Serbki dogoniły nasze zawodniczki i walczyły do ostatnich sił.

Mimo to "Biało-Czerwone" doprowadziły do dwóch piłek setowych. Niestety nie wykorzystały ich. O wyniku partii zdecydowała gra na przewagi. A ta była niezwykle ciekawa. Piłki meczowe miały Serbki, kolejne piłki setowe Polki. Swoje "pięć gorszy" dorzucił również sędzia, który przy ataku naszej zawodniczki zamiast odgwizdania zagrania po bloku pokazał... aut. Nasze siatkarki nie zgadzały się z tą decyzją, lecz do zmiany nie doszło.

Ostatecznie Serbki zwyciężyły 34:32 i cieszyły się z wygranej w całym meczu 3:1. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, taki rezultat oznacza, że Polki fazę grupową kończą na 3. miejscu i o medale nie zagrają.





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