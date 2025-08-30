Zmiany w życiu polskiego siatkarza, teraz wyznaje. "Żona zalała się łzami"

Tym szczególnym powodem był ślub Kamila Semeniuka. Reprezentant Polski stanął na ślubnym kobiercu ze swoją długoletnią partnerką, Katarzyną. Początkowo uroczystość planowana była na 2024 rok, jednak termin trzeba było zmienić ze względu na harmonogram igrzysk olimpijskich, z których Polacy przywieźli srebrny medal.

W piątek polscy siatkarze rozegrali pierwszy mecz Memoriału Wagnera w Krakowie, mierząc się z reprezentacją Serbii. "Biało-Czerwoni" zaprezentowali świetną formę, pewnie zwyciężając 3:0. Po zakończonym spotkaniu przyjmujący reprezentacji opowiedział o przebiegu wesela.

Polscy siatkarze bawili się na weselu. "Najlepsza impreza w życiu"

Uroczystość odbyła się 22 sierpnia w Kędzierzynie-Koźlu. Na weselu nie zabrakło pozostałych reprezentantów Polski, w tym m.in. Tomasza Fornala, Pawła Zatorskiego, Karola Kłosa, Marcina Janusza, Jakuba Kochanowskiego, czy Łukasza Kaczmarka.

"Wszystko przebiegło idealnie, tak jak chciałem. Choć tak naprawdę zawsze mogło być coś lepiej. Chyba nie da się zaplanować wesela w 100%, żeby wszystko poszło dokładnie po naszej myśli. Jednak jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni. Świetnie się bawiliśmy i to była chyba najlepsza impreza w naszym życiu, więc właśnie o to chodziło." - ocenił Semeniuk.

Chłopaki z reprezentacji, z klubu i wszyscy goście też bardzo chwalili to wesele, więc to dla mnie super sygnał, że wszystko się udało.

Zmiany w życiu Kamila Semeniuka, teraz wyznaje. "Żona bardzo się wzruszyła"

Podczas tego wyjątkowego dnia nie zabrakło akcentów siatkarskich. Tuż po wyjściu z kościoła siatkarze odbijali piłkę ponad głowami nowożeńców. Parę młodą powitali także przedstawiciele klubu kibiców ZAKSA.

Reprezentant Polski nie ukrywał, że w tym wyjątkowym dniu towarzyszyły mu lekkie nerwy, ale finalnie wszystko przebiegło zgodnie z planem.

"Stresowałem się tym, że w ogóle się nie stresowałem. Miałem wrażenie, że coś jest nie tak. Wiadomo, gdy przyszedł moment przysięgi w kościele, gardło trochę się ścisnęło, ale udało mi się wszystko bez problemu powiedzieć." - wyznał.

Moja żona z kolei bardzo się wzruszyła – zalała łzami, co tylko pokazuje, jak bardzo mnie kocha

"Pierwszy taniec? Był game plan i - jak to zwykle bywa, czy na parkiecie, czy na boisku - coś tam nie do końca wyszło. Ale nikt tego nie zauważył, a wszyscy chwalili, jak ostatecznie nam poszło" - dodał z uśmiechem.

W sobotę w Tauron Arenie polscy siatkarze zmierzą się z reprezentacją Brazylii. Zanim jednak "Biało-Czerwoni" wyjdą na parkiet, kibice obejrzą pojedynek Serbii z Argentyną.

Z Tauron Areny Kraków - Natalia Kapustka

Polscy siatkarze Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Kamil Semeniuk Marcin Golba AFP