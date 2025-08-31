Argentyńczycy doskonale weszli w sprawdzian generalny przed rozpoczynającymi się 12 września mistrzostwami świata na Filipinach, czyli memoriał Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie. W pierwszym meczu nadspodziewanie gładko pokonali 3:0 Brazylię, a następnie nie dali żadnych szans Serbom, którzy do Tauron Areny przywieźli najsłabszą dyspozycję z wszystkich czterech ekip.

Raul Lozano dla Interii: Polska ma tylko jeden problem

Pod Wawel dotarł także Raul Lozano, który w latach 2005-2008 pracował z naszą drużyną narodową. "Napoleon", jak nazywano niewysokiego, ale wielkiego pod względem trenerskiego rzemiosła Argentyńczyka, miał wiele powodów do zadowolenia w pracy z Orłami. Tym największym laurem był wspomniany srebrny medal mistrzostw świata. A jako że już tylko kilkanaście dni pozostało do kolejnego czempionatu, w tym roku na Filipinach, Lozano był doskonałym rozmówcą, aby odnieść się do bieżących spraw. Zwłaszcza, że wciąż jest wybornym fachowcem, o czym świadczy rewelacyjny wynik pod jego wodzą reprezentacji Ukrainy w ostatniej edycji Ligi Narodów.

Co ciekawe, dobre słowo pod adresem swoich rodaków, już na wstępie obrócił w peany skierowane do… "biało-czerwonych". - Najlepszym zespołem jest Polska, ze względu na inny poziom zawodników i inny poziom drużyny. W tej chwili Polska może mieć trzy drużyny, problem jest tylko taki, że za dużo dobrych zawodników jest do wyboru. Mając kontuzjowanego jednego siatkarza, w jego miejsce trener ma trzech lub czterech. Nie ma Bieńka, Zatorskiego, Janusza i Śliwki, ale nadal jest to bardzo mocna drużyna - stwierdził Lozano. I dopiero wtedy odniósł się do swoich rodaków. - Tak, Argentyna ma dobrą, bardzo dobrą drużynę. W drugim meczu trener zrobił sporo rotacji, ale to nie wpłynęło na poziom.

Memoriał w Krakowie, oceniony przez Nikolę Grbicia jako najlepszy turniej towarzyski świata, jest miejscem, gdzie topowe drużyny mogą przeprowadzić ostatni szlif formy. Widać, że Serbowie tutaj nie błyszczą, ale na przykład patrząc na Argentyńczyków można się zastanawiać, czy zwyżka formy nie przyszła nieco za wcześnie. Skonfrontowany z takim pytaniem Lozano odparł:

- Trudno powiedzieć, ale moim zdaniem to jest drużyna, dla której miejsce na podium jest w zasięgu możliwości. Faworytami oczywiście są Włochy, Francja, ale numerem jeden jest Polska. Tak, co do tego nie mam wątpliwości. Zresztą, gdybym miał pokusić się o prognozę, to widzę finał z Polską lub Francją. A Brazylia? Nie mam przekonania, czy to realne. Nie zapominajmy też o Słowenii, która gra bardzo dobrze. Generalnie to dobry zespół, grający siatkówkę na określonym poziomie - gdy były opiekun naszej kadry wypowiadał te słowa, podszedł do niego Nikola Grbić i przywitał się z Argentyńczykiem.

- W jakich jestem relacjach z trenerem Grbiciem? Jesteśmy kolegami, a relacje mamy fantastyczne. To świetny trener - zaznaczył znacznie starszy szkoleniowiec. Wiedział, jak twardy orzech do zgryzienia miał w ostatnich dniach Serb, gdy ostatecznie musiał wybrać pomiędzy Arturem Szalpukiem, a Bartoszem Bednorzem. Lozano ciekawie przedstawił swoją optykę, a z jego słów bije duża mądrość.

- To niełatwa decyzja, bo obaj prezentują podobny poziom. Równie dobrze, przy kolejnym turnieju, to Bednorz mógłby pojechać, a Artur zostać odesłany. Pamiętajmy, że nadrzędnym celem trenera jest patrzenie na to, co jest najlepsze dla drużyny - zaznaczył Lozano, a następnie kontynuował:

- Nie zawsze chodzi o siatkarza najlepszego indywidualnie, ale takiego, który najbardziej pasuje do zespołu. Czasami forma po prostu nie jest najważniejsza. Istotniejsze jest to, jak jeden zawodnik pasuje do drugiego, bo na końcu trzeba stworzyć najbardziej optymalnie uzupełniającą się drużynę - wyłuskał istotę sprawy nasz rozmówca.

Artur Gac, Tauron Arena Kraków

