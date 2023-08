Zaskakujący eksperyment Gribicia. Trener Polaków czerpie od wielkich rywali

Pomysł był taki, że jeśli „Zwierzu” (Łukasz Kaczmarek – red.) albo Kurek będą mieli problem, będziemy musieli jakoś zadziałać. Z reguły takie rzeczy dzieją się, kiedy najmniej się tego spodziewasz. Tutaj nadarzyła się okazja, żeby także Aleksander Śliwka przygotował się do tej roli

"Taki manewr stosowali już Słoweńcy, również w USA się to zdarzało. To nie jest tak, że ja to wymyśliłem" - dodał.