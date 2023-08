Wymowne słowa polskiego siatkarza po dotkliwej porażce. Wyznał to wprost

Spodziewaliśmy się, że nie będziemy w najwyższej formie i fizyka trochę odstawała. To jest normalne w tym momencie. Nie chcieliśmy skończyć z takim wynikiem, to na pewno. Nasza forma to jedna sprawa, ale umiejętność grania, gdy coś nie jest na najwyższym poziomie, to już co innego. I teraz mamy moment, żeby szukać rozwiązań, gdy takie momenty przyjdą. Wszyscy sobie zdają sprawę z tego, jaki okres teraz mamy - okres znacznie cięższej pracy na siłowni. Mniej jest elementów siatkarskich, ale... nie wiem czy to jakieś wytłumaczenie

~ powiedział po meczu rozgrywający reprezentacji Polski Marcin Janusz.