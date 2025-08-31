Wygrana z Polakami, a teraz ważny mecz. Rywale postraszyli. Potem taka gra

Powoli do końca zbliża się 22. edycja Memoriału Huberta Jerzego Wagnera. Na otwarcie ostatniego dnia zmagań zmierzyły się ze sobą reprezentacje Brazylii i Serbii. Pierwsza z wymienionych "na dzień dobry" nieoczekiwanie przegrała z Argentyną 0:3, a w sobotę pokonała Polskę w trzech setach.

Kadra Gheorghe Cretu natomiast nie wygrała w Memoriale nawet jednego seta. Najpierw ulegli Polsce, a następnie Argentynie. W niedzielę spróbowali zmienić ten stan rzeczy. Spotkanie nieco lepiej rozpoczęli jednak Brazylijczycy. Dobrze funkcjonował blok, a także wykorzystywali okazję do kontr. W ten sposób tablica wyników wskazywała 7:4. Szczególnie udanie prezentował się przyjmujący, Adriano.

Zawodnicy Bernardo Rezende zdawali się kontrolować wydarzenia na boisku, gdyż po chwili było 10:7. Serbowie próbowali zbliżyć się do rywali, co udało im się po nieudanej zagrywce Chizoby. Strata zmalała do zaledwie jednego "oczka" - 12:11. Co więcej, chwilę później był już remis - po 14.

Wtedy sprawy w swoje ręce wzięła Brazylia. Punkt zdobył Honorato, a potem asem popisał się Adriano - 18:15. Europejczycy popełniali jednak błąd za błędem, dzięki czemu przeciwnicy w decydującym momencie prowadzili 22:18. Ostatecznie wygrali pierwszego seta 25:18.

Serbowie zaskoczyli, jest wyrównanie

Drugą partię od dwupunktowej przewagi zaczęli Serbowie. Ta prowadziła 4:2, a kilka akcji później 6:4. Brazylia zdołała jednak błyskawicznie odrobić straty i doprowadziła do remisu - 7:7. Gra toczyła się punkt za punkt, aż w końcu po dobrych akcjach na prowadzenie wyszli Serbowie, było 12:9.

Drużyna z Ameryki Południowej ponowie odrobiła straty, przez co było 14:14. Znakomicie spisywał się Chizoba, a do tego dobrze grą kierował Matheus. Przed końcówką seta na minimalnym prowadzeniu byli Serbowie - 19:17. Minimalnie w aut z zagrywki uderzył Drazen Luburić, a w następnej akcji blokiem zapunktowali Brazylijczycy - 19:19.

Kolejne punkty były prawdziwym popisem Serbów, świetnym zagraniem technicznym rywali zaskoczył wspomniany już Luburić, dzięki czemu prowadzili już 22:20. Zagrywką zapunktował Krsmanović i od wygranej w secie ekipę Cretu dzieliły tylko dwa punkty. Finalnie wygrali ją do 22.

Brazylia zrobiła swoje, Serbowie bez szans

Kolejna część spotkania od razu toczyła się pod dyktando Brazylijczyków. Ci wyszli na boisko mocno zmotywowani, dzięki czemu wygrywali 4:1. Podrażnieni wydarzeniami z poprzedniej partii zwiększyli swoje prowadzenie do czterech punktów - 6:2.

Swoją przewagę utrzymywali przez długi czas na poziomie dwóch, trzech "oczek". Tablica wyników wskazywała 8:4, 11:8 czy 14:10. W pewnym momencie partii niedawni brązowi medaliści Ligi Narodów prowadzili aż 17:11.

Swojej przewagi nie oddali już przez ani chwilę. Wygrywali 20:14, a kilka minut później 23:17. W końcu doprowadzili do aż sześciu piłek setowych i zwyciężyli tę partię 25:19. Na szczególną pochwałę zasługuje Adriano, który był najskuteczniejszym zawodnikiem Brazylii, notując pięć punktów.

Rezende może świętować, 3:1 i koniec

Czwarty set rozpoczął się bardzo podobnie do poprzedniego, bowiem Brazylijczycy prowadzili 6:3. Serbia próbowała odrobić straty, lecz gra toczyła się punkt za punkt. Zespół z Ameryki Południowej wykorzystywał słabości rywali i obijali ich blok, dzięki czemu było już 8:5.

Rywale nie dali jednak za wygraną i zmniejszyli swoją stratę do jednego punktu - 10:9, a po asie serwisowym w wykonaniu Stefanovicia doprowadzili do remisu - po 12. Brazylia nie zamierzała grać piątego seta i chciała zakończyć spotkanie w czterech setach. Po udanym bloku wygrali 16:14, a po kolejnych akcjach 18:16.

Serbia wygrała dwie kolejne piłki, przez co przed decydującym fragmentem seta było 18:18. Oba zespoły nie mogły znaleźć sposobu na przeciwnika. W ten sposób zrobiło się 20:20.

W kluczowym momencie lepsza okazała się Brazylia, która wygrała trzy punkty z rzędu i prowadziła 23:20. Po chwili miała dwie piłki meczowe, lecz Serbia doprowadziła do remisu. Gra toczyła się na przewagi. Ostatecznie górą wyszli Brazylijczycy, którzy zwyciężyli partię 27:25, a zarazem całe spotkanie 3:1.

Siatkarze reprezentacji Brazylii volleyballworld.com materiały prasowe

Siatkarze reprezentacji Serbii volleyballworld.com materiały prasowe