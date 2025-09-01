Tuż po meczu pojawił się komunikat ws. Bartosza Kurka. Nie pozostawili złudzeń

Siatkarze reprezentacji Polski po zakończeniu turnieju finałowego Ligi Narodów otrzymali krótkie wolne, a następnie w Zakopanem rozpoczęli zgrupowanie przed rozpoczynającymi się 12 września mistrzostwami świata. Jednym z ostatnich sprawdzianów formy "Biało-Czerwonych" miał być Memoriał Huberta Jerzego Wagnera, który w miniony weekend odbył się w Krakowie. Podopieczni Nikoli Grbicia przed własną publicznością rozegrali trzy spotkania.

Polacy w piątek gładko ograli Serbię w trzech setach, z kolei następnego dnia nie dali rady Brazylijczykom. Na zakończenie turnieju stoczyli z kolei bój z Argentyńczykami. Ci dali gospodarzom imprezy ugrać tylko jednego seta, a zwycięstwo 3:1 przypieczętowali po emocjonującej i granej na przewagi partii. Podopieczni Marcelo Mendeza bez porażki na koncie wygrali cały turniej, drugie miejsce zajęli "Canarinhos", trzecia pozycja przypadła naszym kadrowiczom.

Z jednej strony postawa Polaków może niepokoić, ponieważ 12 września rozpoczynają się już mistrzostwa świata, z drugiej strony wiadomo, że to właśnie czempionat jest imprezą docelową. Środkowy Jakub Nowak jeszcze w trakcie trwania Memoriału sugerował, że "Biało-Czerwoni" nie szykowali szczytu formy na mecze towarzyskie w Krakowie, nie należy spodziewać się ich optymalnej dyspozycji także podczas sparingu z Brazylią, który odbędzie się 4 września.

"Teraz trenujemy ciężko, żeby nie być przygotowani na ten turniej, a możliwe, że nawet nie na mecz w Łodzi z Brazylią. Chcemy być jak najbardziej wartościowi na Filipinach" - zaznaczył w rozmowie z Interią.

Memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Bartosz Kurek wyróżniony

Polskich kibiców może cieszyć postawa kilku zawodników, w tym Bartosza Kurka. Kapitan kadry ze względu na problemy zdrowotne nie występował podczas tegorocznej Ligi Narodów, a jego dyspozycja stała pod znakiem zapytania. Doświadczony atakujący potwierdził jednak, że nie bez powodu znalazł się w drużynie na mistrzostwa świata.

Kurek piątkowy mecz z Serbią zakończył z 17 punktami na koncie i był najskuteczniejszym zawodnikiem naszej drużyny - drugi pod tym względem Wilfredo Leon dorzucił 14 "oczek". W starciu z Brazylijczykami Grbić dał z kolei szansę Kewinowi Sasakowi, a Kurek pojawił się na parkiecie na krótki moment. Wrócił do składu na spotkanie z Argentyną i zdobył 14 punktów, tyle samo co Leon.

Postawa 37-latka została doceniona, bo po zakończeniu Memoriału przyznano mu tytuł najlepszego atakującego turnieju. Jest on jedynym docenionym Polakiem - trzy wyróżnienia powędrowały do Argentyńczyków, w tym Pablo Kukartseva, który został MVP imprezy, a dwa do Brazylijczyków.

Bartosz Kurek apeluje do kibiców: Chcielibyśmy zadbać o nasze zdrowie. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Bartosz Kurek podczas turnieju olimpijskiego w Paryżu LUKASZ KALINOWSKI East News

Bartosz Kurek Iwanczuk/Sport/REPORTER East News

Bartosz Kurek i Nikola Grbić Piotr Hukalo/East News East News