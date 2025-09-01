Tuż po meczu pojawił się komunikat ws. Bartosza Kurka. Nie pozostawili złudzeń
Polscy siatkarze na zakończenie Memoriału Huberta Jerzego Wagnera przegrali z Argentyną i ostatecznie zajęli trzecie miejsce w turnieju. "Biało-Czerwoni" w Krakowie odnotowali dwie porażki, co może być dużym rozczarowaniem dla kibiców, którzy liczyli na dobry wynik przed mistrzostwami świata. Pewnym pocieszeniem może być jednak wiadomość, jaka pojawiła się już po ostatnim meczu. Organizatorzy nie pozostawili złudzeń co do oceny występu Bartosza Kurka.
Siatkarze reprezentacji Polski po zakończeniu turnieju finałowego Ligi Narodów otrzymali krótkie wolne, a następnie w Zakopanem rozpoczęli zgrupowanie przed rozpoczynającymi się 12 września mistrzostwami świata. Jednym z ostatnich sprawdzianów formy "Biało-Czerwonych" miał być Memoriał Huberta Jerzego Wagnera, który w miniony weekend odbył się w Krakowie. Podopieczni Nikoli Grbicia przed własną publicznością rozegrali trzy spotkania.
Polacy w piątek gładko ograli Serbię w trzech setach, z kolei następnego dnia nie dali rady Brazylijczykom. Na zakończenie turnieju stoczyli z kolei bój z Argentyńczykami. Ci dali gospodarzom imprezy ugrać tylko jednego seta, a zwycięstwo 3:1 przypieczętowali po emocjonującej i granej na przewagi partii. Podopieczni Marcelo Mendeza bez porażki na koncie wygrali cały turniej, drugie miejsce zajęli "Canarinhos", trzecia pozycja przypadła naszym kadrowiczom.
Z jednej strony postawa Polaków może niepokoić, ponieważ 12 września rozpoczynają się już mistrzostwa świata, z drugiej strony wiadomo, że to właśnie czempionat jest imprezą docelową. Środkowy Jakub Nowak jeszcze w trakcie trwania Memoriału sugerował, że "Biało-Czerwoni" nie szykowali szczytu formy na mecze towarzyskie w Krakowie, nie należy spodziewać się ich optymalnej dyspozycji także podczas sparingu z Brazylią, który odbędzie się 4 września.
"Teraz trenujemy ciężko, żeby nie być przygotowani na ten turniej, a możliwe, że nawet nie na mecz w Łodzi z Brazylią. Chcemy być jak najbardziej wartościowi na Filipinach" - zaznaczył w rozmowie z Interią.
Memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Bartosz Kurek wyróżniony
Polskich kibiców może cieszyć postawa kilku zawodników, w tym Bartosza Kurka. Kapitan kadry ze względu na problemy zdrowotne nie występował podczas tegorocznej Ligi Narodów, a jego dyspozycja stała pod znakiem zapytania. Doświadczony atakujący potwierdził jednak, że nie bez powodu znalazł się w drużynie na mistrzostwa świata.
Kurek piątkowy mecz z Serbią zakończył z 17 punktami na koncie i był najskuteczniejszym zawodnikiem naszej drużyny - drugi pod tym względem Wilfredo Leon dorzucił 14 "oczek". W starciu z Brazylijczykami Grbić dał z kolei szansę Kewinowi Sasakowi, a Kurek pojawił się na parkiecie na krótki moment. Wrócił do składu na spotkanie z Argentyną i zdobył 14 punktów, tyle samo co Leon.
Postawa 37-latka została doceniona, bo po zakończeniu Memoriału przyznano mu tytuł najlepszego atakującego turnieju. Jest on jedynym docenionym Polakiem - trzy wyróżnienia powędrowały do Argentyńczyków, w tym Pablo Kukartseva, który został MVP imprezy, a dwa do Brazylijczyków.