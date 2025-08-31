Tuż po meczu padł komunikat, zaskakująca decyzja Fornala, wzruszenie na trybunach

Polscy siatkarze przegrali z Argentyną 1:3 w swoim ostatnim meczu XXII Memoriału Wagnera. Pierwszą partię lepiej rozegrali rywale, zwyciężając 25:20. W drugim secie "Biało-Czerwoni" odzyskali rytm i wyrównali wynik spotkania.

Trzecia odsłona długo toczyła się punkt za punkt, jednak w końcówce Argentyńczycy odskoczyli na kilka punktów i nie oddali przewagi. Najwięcej emocji przyniósł czwarty set - walka trwała do samego końca, lecz ostatecznie to drużyna z Ameryki Południowej wykorzystała swoje szanse i wygrała cały mecz 3:1.

Tomasz Fornal wywołany na boisko. Wyjątkowy gest Polaka

Polscy siatkarze zakończyli XXII Memoriał Wagnera z bilansem jednego zwycięstwa. Na zakończenie turnieju przegrali w Krakowie z Argentyną 2:3, dzień wcześniej ulegli Brazylii, a jedyny triumf odnieśli w pierwszym spotkaniu przeciwko Serbii.

Bilans wygranych spotkań sprawił, że triumf w turnieju przypadł Argentynie, drugie miejsce zajęła reprezentacja Brazylii, a trzecie Polski.

Po meczu polscy siatkarze i kibice mieli jednak powód do radości. Swoje urodziny świętował dzisiaj Tomasz Fornal. Podobnie jak Bartosz Kurek, przyjmujący reprezentacji otrzymał tort i gromkie "sto lat", które odśpiewało mu prawie 15 tysięcy fanów, ale to nie koniec prezentów. Od firmy 4F przyjmujący reprezentacji Polski otrzymał voucher na 21 tysięcy w sklepach marki.

Dziękuję za życzenia. 21 tysięcy podzielimy na pół i przekażemy dla domów dziecka w Krakowie. Ja mam już dużo, a innym może się to bardziej przydać.

XXII Memoriał Wagnera 2025 - to oni otrzymali nagrody indywidualne

Tuż po ostatnim gwizdku odbyła się ceremonia zakończenia turnieju. Uhonorowano w niej zarówno najlepsze drużyny, jak i zawodników indywidualnie wyróżniających się na boisku. Tytuł najlepszego siatkarza turnieju otrzymał Pablo Kukartsev. Wyróżnienia trafiło także do jednego reprezentanta Polski - Bartosza Kurka.

Ostatnim testem formy przed mistrzostwami świata będzie dla Polaków mecz towarzyski z Brazylią, zaplanowany na 4 września w łódzkiej Atlas Arenie.

Z Tauron Areny Kraków, Natalia Kapustka

