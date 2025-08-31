Tuż po meczu padł komunikat, zaskakująca decyzja Fornala, wzruszenie na trybunach
XXII Memoriał Huberta Jerzego Wagnera zakończył się niespodziewanym triumfem reprezentacji Argentyny, która potwierdziła dobrą dyspozycje tuż przed mistrzostwami świata. Polacy po niedzielnej porażce uplasowali się na trzecim miejscu. Mimo słabszych nastrojów, nie zabrało okazji do świętowania. W niedzielę urodziny obchodził Tomasz Fornal, więc z tej okazji po meczu czekała na niego niespodzianka. Przyjmujący dodatkowo skradł serca kibiców wyjątkowym gestem.
Polscy siatkarze przegrali z Argentyną 1:3 w swoim ostatnim meczu XXII Memoriału Wagnera. Pierwszą partię lepiej rozegrali rywale, zwyciężając 25:20. W drugim secie "Biało-Czerwoni" odzyskali rytm i wyrównali wynik spotkania.
Trzecia odsłona długo toczyła się punkt za punkt, jednak w końcówce Argentyńczycy odskoczyli na kilka punktów i nie oddali przewagi. Najwięcej emocji przyniósł czwarty set - walka trwała do samego końca, lecz ostatecznie to drużyna z Ameryki Południowej wykorzystała swoje szanse i wygrała cały mecz 3:1.
Tomasz Fornal wywołany na boisko. Wyjątkowy gest Polaka
Polscy siatkarze zakończyli XXII Memoriał Wagnera z bilansem jednego zwycięstwa. Na zakończenie turnieju przegrali w Krakowie z Argentyną 2:3, dzień wcześniej ulegli Brazylii, a jedyny triumf odnieśli w pierwszym spotkaniu przeciwko Serbii.
Bilans wygranych spotkań sprawił, że triumf w turnieju przypadł Argentynie, drugie miejsce zajęła reprezentacja Brazylii, a trzecie Polski.
Po meczu polscy siatkarze i kibice mieli jednak powód do radości. Swoje urodziny świętował dzisiaj Tomasz Fornal. Podobnie jak Bartosz Kurek, przyjmujący reprezentacji otrzymał tort i gromkie "sto lat", które odśpiewało mu prawie 15 tysięcy fanów, ale to nie koniec prezentów. Od firmy 4F przyjmujący reprezentacji Polski otrzymał voucher na 21 tysięcy w sklepach marki.
Dziękuję za życzenia. 21 tysięcy podzielimy na pół i przekażemy dla domów dziecka w Krakowie. Ja mam już dużo, a innym może się to bardziej przydać.
XXII Memoriał Wagnera 2025 - to oni otrzymali nagrody indywidualne
Tuż po ostatnim gwizdku odbyła się ceremonia zakończenia turnieju. Uhonorowano w niej zarówno najlepsze drużyny, jak i zawodników indywidualnie wyróżniających się na boisku. Tytuł najlepszego siatkarza turnieju otrzymał Pablo Kukartsev. Wyróżnienia trafiło także do jednego reprezentanta Polski - Bartosza Kurka.
Ostatnim testem formy przed mistrzostwami świata będzie dla Polaków mecz towarzyski z Brazylią, zaplanowany na 4 września w łódzkiej Atlas Arenie.
Z Tauron Areny Kraków, Natalia Kapustka