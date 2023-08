Szczere słowa Kurka po meczu z Francją. "Jestem daleko za chłopakami"

Szkoda, że nie wygraliśmy tego pierwszego seta, bo bylibyśmy wcześniej w hotelu. Cieszę się, że ciało lepiej zareagowało na wysiłek, tak że wszystko idzie powoli do przodu

Eksperymenty Nikoli Grbicia. "To ciekawa alternatywa"

W pewnym momencie, po zejściu Kurka z boiska, reprezentacja grała bez nominalnego atakującego, za to na trzech przyjmujących. Taki eksperyment Grbicia przed mistrzostwami Europy może dawać do myślenia, a nasz atakujący przyznał, że wypadło to interesująco.