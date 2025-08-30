Siatkarz wrócił do kadry Grbicia, tuż po debiucie wyjawia. "Nie jestem brany pod uwagę"

"Z wysokiego C" Memoriał Huberta Jerzego Wagnera rozpoczęli polscy siatkarze. Podopieczni Nikoli Grbicia w trzech setach ograli Serbię udowadniając, że ich forma po zgrupowaniu w Zakopanem jest bardzo dobra. W wyjściowym składzie drużyny na to spotkanie znalazł się Norbert Huber.

Środkowy ma za sobą niezwykle trudny czas, bowiem nabawił się urazu oka, a następnie przeszedł operację nosa, przez co rozpoczął aktualny sezon reprezentacyjny ze sporym opóźnieniem. Mimo to zdołał dojść do odpowiedniej dyspozycji, a Nikola Grbić zdecydował się zabrać go na nadchodzące mistrzostwa świata.

27-latek podczas całego meczu skończył cztery na sześć ataków, co przyczyniło się na dorobek właśnie czterech "oczek". Tuż po zakończeniu meczu zapytany o uczucia, jakie mu towarzyszą odpowiedział wprost.

- Czułem się świetnie. Fajnie jest się znowu spocić w koszulce reprezentacyjnej. Dobrze, że wygraliśmy, ale ja zagrałem słabo, może przyjdzie lepszy czas - mówił.

W dodatku skomentował także grę reprezentacji w meczu z Serbią. Jego zdaniem rywale zaprezentowali się całkiem nieźle, lecz było to za mało, aby pokonać "Biało-Czerwonych".

- Myślę, że drużyna po drugiej stronie zaprezentowała się dzisiaj nawet dobrze. My graliśmy trochę lepiej od nich - tłumaczył.

Polska wraca do gry, Zakopane dało w kość

Polacy ostatnie tygodnie, jak już wspomnieliśmy spędzili w Zakopanem, gdzie szlifowali formę przed mistrzostwami świata. Środkowy przyznał, że na kilka dni po zakończeniu treningów drużyna nie czuję się najlepiej. Efekty tego zauważyć można było na boisku, bowiem jak twierdzi Huber kadra nie zagrała najlepiej.

Czujemy się troszkę ociężale. Do tego nie prezentujemy się dobrze. Możemy grać lepiej, możemy grać bardziej efektywnie i być po prostu lepszą drużyną. Na pewno na dzisiejszego przeciwnika to wystarczyło, ale Brazylia i Argentyna będą grały lepiej. Nie oszukujmy się, dla nas wynik tutaj nie jest sprawą pierwszorzędną. Chcielibyśmy się dobrze zaprezentować na mistrzostwach świata, trener też o tym mówi i każdego dnia o tym przypomina

Co ciekawe, dla byłego zawodnika JSW Jastrzębskiego Węgla był to pierwszy od dawna wspólny mecz z Marcinem Komendą. Ci święcili wspólnie triumfy przed laty zdobywając m.in. brązowy medal Ligi Narodów w 2019 roku w Chicago. Zapytany o aktualną współpracę z rozgrywającym mówi jasno.

- Czuję się z nim dobrze. Mam w głowie wspólne sukcesy na arenie akademickiej oraz na arenie międzynarodowej. Sześć lat temu osiągnęliśmy spory sukces w Chicago. Przez ten czas oboje trochę przeszliśmy, ale mam nadzieję, że z każdym dniem będziemy się lepiej prezentować i na ten moment oceniam naszą relację siatkarską poprawnie - zdradził.

Podczas nieobecności Hubera w reprezentacji świetnie na boisku prezentowali się dwaj inni środkowi, Jakub Nowak i Szymon Jakubiszak. Ci niezwykle mocno walczą o miejsce w podstawowym składzie, i jak wyznał 27-latek wobec tego ten nie jest na dziś brany pod uwagę do gry w pierwszej szóstce.

- Myślę, że na dzień dzisiejszy nie jestem brany pod uwagę do wyjściowej szóstki i sądzę, że przez najbliższy czas się to nie zmieni. Będę starał się wesprzeć drużynę z ławki i dać dobrą zmianę, kiedy będzie taka potrzeba. Oby takich momentów było jak najmniej - zakończył.

Następne spotkanie reprezentacja Polski rozegra już w sobotę o 20:30. Rywalem będzie kadra Brazylii. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

Paweł Nowak, Tauron Arena Kraków

