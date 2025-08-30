Partner merytoryczny: Eleven Sports

Siatkarz Grbicia wprost o powrocie Kurka, tuż po ważnej wygranej. Jaśniej się nie dało

Paweł Nowak

Paweł Nowak

Od wygranej 3:0 z Serbią zmagania w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera rozpoczęła siatkarska reprezentacja Polski. Świetnie podczas spotkania spisał się Bartosz Kurek, który był dobrze wykorzystywany przez Marcina Komendę. Rozgrywający znakomicie kierował grą, a po zakończonym spotkaniu zdradził swoją opinię na temat tego meczu. Zdradził również nieco szczegółów odnośnie gry z Bartoszem Kurkiem i Norbertem Huberem.

Marcin Komenda (numer 4)
Marcin Komenda (numer 4)MICHAL PLASZYK / 400MM.PL /NEWSPIX.PLNewspix.pl

Po dłuższej przerwie siatkarska reprezentacja Polski mężczyzn wróciła do gry. Drużyna Nikoli Grbicia po wygraniu drugi raz w historii rozgrywek Ligi Narodów i krótkim odpoczynku szlifowała formę podczas zgrupowania w Zakopanem, gdzie przygotowywała się do nadchodzących mistrzostw świata.

Na kilka dni przed wylotem na Filipiny "Biało-Czerwoni" na otwarcie Memoriału Huberta Jerzego Wagnera pewnie pokonali Serbów 3:0 i potwierdzili dobrą formę. Doskonale grę prowadził Marcin Komenda. Rozgrywający tuż po meczu wyjawił, że w przypadku dobrej gry zespołu spodziewał się wygranej.

- Spodziewałem się tego, że jeżeli zagramy swoją siatkówkę, to powinniśmy wygrać to spotkanie i tak też się stało. Były momenty bardzo dobrej gry, były momenty przeciętnej. Natomiast wydaje mi się, że przez przebieg całego spotkania kontrolowaliśmy ten mecz i w 100 procentach zasłużenie wygraliśmy - mówił.

    Prawdziwym bohaterem tego meczu był zdecydowanie Bartosz Kurek. Piątkowy jubilat w swoim pierwszym spotkaniu kadry zdobył aż 17 punków i był najlepiej punktującym zawodnikiem naszej kadry. Do tego do gry w reprezentacji po kontuzji wrócił także Norbert Huber. 29-latek zapytany o ich powrót odpowiada wprost.

    Bardzo mnie to cieszy. To był tak naprawdę pierwszy mój mecz w tym sezonie kadrowym z Bartkiem. Tak samo z Norbertem. Do tej pory w tym sezonie kadrowym nie graliśmy na boisku, więc myślę, że to jest super przetarcie na takim turnieju, przy takiej publice, więc ci zawodnicy będą niezwykle ważni na pewno w kwestii mistrzostw świata, także dobrze, że mamy takie mecze i możemy się gdzieś tam dotrzeć. Nie na treningu, tylko właśnie w trakcie meczu
    odparł.

    Komenda wprost o Brazylii, tuż przed meczem

    Dopytany o szczegóły tej współpracy zdradził, że jak na ten etap sezonu współpraca z tymi siatkarzami wygląda dobrze, jednak nie idealnie. Cieszy go, że mimo to udało się już wspólnie zagrać i przetrzeć te ścieżki.

    - Wydaje mi się, że współpraca na ten moment wygląda dobrze. Tak jak wspomniałem wcześniej, super, że mamy taką możliwość, żeby w trakcie takiego meczu przy takiej publiczności ze sobą się zgrać bardziej, bo oczywiście na treningach mamy tego czasu dużo, natomiast mecz a trening to jest zupełnie co innego. Cieszę się, że dzisiaj miałem taką okazję i przyjemność z nimi wystąpić na boisku przez cały przebieg spotkania i wydaje mi się, że naprawdę to nieźle wyglądało. Oczywiście jeszcze jest dużo do poprawy, ale na ten moment mam wrażenie, że jest naprawdę w początku - tłumaczył.

      Co ciekawe, dla rozgrywającego spotkanie z Serbią było pierwszym wspólnym od dawna z wspomnianym już Norbertem Huberem. Zawodnicy cieszyli się już wielokrotnie z sukcesów osiąganych razem. Szczególnym wydarzeniem dla ich obu bez dwóch zdań było zdobycie brązowego medalu Ligi Narodów w 2019 roku, gdy stawiali swoje pierwsze kroki w reprezentacji. Od tamtego czasu obaj jednak bardzo się rozwinęli, a jak zaznacza Komenda gra z nim na boisku była i jest dalej wielką przyjemnością.

      - Wydaje mi się, że Norbert zrobił ogromny postęp, bo jest to zawodnik, światowa czołówka na swojej pozycji i wielokrotnie to pokazywał. Wtedy w 2019 roku w Chicago byliśmy młodymi chłopakami, którzy dopiero wchodzili do tego seniorskiego świata. Na pewno zrobił on duży postęp, ja też się na pewno zmieniłem. Wtedy to była wielka przyjemność zagrania z nim na boisku i tak samo jest teraz - powiedział.

      Następny mecz kadra Nikoli Grbicia rozegra w sobotę, a rywalem będzie reprezentacja Brazylii. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

      Liga Narodów siatkarzy. Marcin Komenda po meczu Polska - Włochy żałuje jednej akcji
      Marcin KomendaMateusz Birecki/REPORTERReporter
      Siatkarz w czerwonej koszulce z numerem 6 na tle trybun wypełnionych kibicami, ubranymi głównie w biało-czerwone barwy, skupiony i gotowy do gry
      Bartosz KurekMarcin GolbaAFP

