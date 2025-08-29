Sensacja na początek, Brazylia na kolanach. Tuż przed meczem z Polską

Już jakiś czas temu zakończyła się pierwsza część aktualnie trwającego siatkarskiego sezonu reprezentacyjnego. Za jej symboliczny koniec uchodzi turniej finałowy Ligi Narodów, który całkowicie zdominowała kadra Polski nie tracąc podczas niego choćby seta.

Po tych zmaganiach ekipa Nikoli Grbicia przygotowywała formę do najważniejszej imprezy tego sezonu, mistrzostw świata. Nim jednak wystąpi na tym turnieju weźmie udział w 22. edycji Memoriału Huberta Jerzego Wagnera, gdzie zmierzy się kadrą Serbii, Brazylii i Argentyny. W Tauron Arenie Kraków jako pierwsze pojawiły się drużyny z Ameryki Południowej.

Oba zespoły przystąpiły do meczu bardzo zmotywowane. Lepiej starcie rozpoczęli Argentyńczycy, którzy po udanych akcjach prowadzili 2:0. Z każdym kolejnym punktem ekipa Marcelo Mendeza prezentowała się coraz lepiej. Tablica wyników wskazywała 7:5, a po chwili 11:8. W dodatku świetnie prezentowali się w obronie i wykorzystywali swoje kontrataki. Świetnie grą kierował Matias Sanchez. W ten sposób było już 16:13.

Wtedy o czas poprosił Bernardo Rezende. Ten nie przyniósł oczekiwanych efektów. W ataku mylił się Ricardo Lucarelli, co sprawiło, że Argentyna prowadziła 20:17. Przewagi tej nie oddała już do końca partii i zwyciężyła ją 25:20.

Brazylia postraszyła Argentynę, potem taka końcówka

Początek drugiego seta wyglądał zupełnie inaczej. Zdecydowanie skuteczniej zaczęła grać Brazylia, co przyniosło jej prowadzenie 6:3. Rywale nie dawali jednak za wygraną i szybko zmniejszyli swoją stratę do zaledwie jednego "oczka", było 6:7. Z tego nic nie zrobili sobie niedawni brązowi medaliści Ligi Narodów i wygrywali 10:8, a kilka akcji później 15:11.

Wtedy do gry wrócili Argentyńczycy. Świetnie na zagrywce prezentował się Loser, dzięki czemu drużyna Marcelo Mendeza doprowadziła do remisu, 16:16. Zespół kontynuował świetną grę i w decydującym momencie seta doprowadzili do wyniku 22:20. Finalnie wygrali go do 22 i w całym meczu było już 2:0.

Argentyna potwierdziła formę, wygrana na początek

Kolejna część spotkania wyglądała bardzo podobnie do poprzednich dwóch. Obie drużyny nie potrafiły wypracować sobie odpowiedniej przewagi, było 4:4. Wtedy sprawy w swoje ręce wzięli zawodnicy Marcelo Mendeza. Szybko wyszli na aż trzypunktowe prowadzenie - 8:5. Z czasem zdawali się całkowicie kontrolować wydarzenia na boisku. W ten sposób tablica wyników wskazywała 12:9.

Swoje szansę na wyrównanie mieli Brazylijczycy, lecz wielokrotnie mylili się w ataku. W aut uderzył Darlan Souza, a tuż po tym dobrze blokiem zagrała Argentyna, dzięki czemu znacznie zbliżyła się do wygranej, bowiem prowadziła aż 18:13. Zespół Mendeza kontynuował wyśmienitą grę doprowadzając do stanu 22:15. Ostatecznie doprowadzili do spotkanie do końca wygrywając seta 25:21 ,a zarazem cały mecz 3:0.

Następnym rywalem Argentyny będzie Serbia. Brazylia natomiast zmierzy się z Polską. Obydwa spotkania odbędą się w sobotę.

