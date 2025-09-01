Sceny w meczu Polaków z Argentyną. Fornal nagle zwrócił się do sędziego

Reprezentacja Polski zakończyła Memoriał Huberta Wagnera, a więc turniej towarzyski, rozgrywany ku pamięci legendarnego zawodnika oraz trenera siatkarskiej kadry biało-czerwonych. Podopieczni Nikoli Grbicia rozegrali w trakcie tych weekendowych zawodów trzy mecze, kolejno z Serbią, Brazylią i Argentyną. Gwiazdy z całego świata zgromadziły się na krakowskiej Tauron Arenie.

Biało-czerwoni na dobry start wygrali z siatkarzami z Półwyspu Bałkańskiego 3:0. Jak się jednak okazało, były to dobre złego początki. Już w kolejnym pojedynku, tym razem z Brazylijczykami, przegraliśmy 0:3. Szansa na osłodzenie sobie tej porażki była w starciu z Argentyńczykami, którzy okazali się być rewelacją memoriału. Wygrali oni zarówno z Brazylią, jak i Serbami 3:0. Niestety, siatkarze z Ameryki Południowej nie dali Polakom taryfy ulgowej i wygrali z naszymi orłami 3:1.

Tylko jedna wygrana polskich siatkarzy. Niepokój przed MŚ na Filipinach

Jedna wygrana i dwie porażki poskutkowały zajęciem przez Polaków dopiero trzeciego miejsca w tabeli Memoriału Huberta Wagnera. Ten towarzyski turniej wygrali Argentyńczycy, którzy odnieśli komplet zwycięstw, a w ciągu wszystkich trzech starć stracili tylko jednego seta, w pojedynku z biało-czerwonymi. Drudzy byli Brazylijczycy, a ostatni - Serbowie.

Przypomnijmy, że już 12 września ruszają mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn na Filipinach. Biało-czerwoni będą jednym z faworytów do końcowego triumfu. Podopieczni Grbicia to aktualni wicemistrzowie globu, którzy zdobyli srebro na mundialu w 2022 roku. Tytułu bronić będą Włosi.

Polacy zagrają w grupie z Katarem, Rumunią i Holandią. Biało-czerwoni najpierw podejmą Rumunów (13.09), następnie zawodników z Azji (15.09), a na koniec grupowej rywalizacji Holendrów (17.09). Nikola Grbić ogłosił kilka dni temu listę powołanych.

Tomasz Fornal znów na ustach wszystkich

W składzie reprezentacji Polski, zarówno na Memoriale Huberta Wagnera, jak i na MŚ, znalazł się Tomasz Fornal. Od kilku lat jest to podstawowy przyjmujący biało-czerwonych, bez którego obecności kibice nie wyobrażają sobie dzisiejszego składu kadry. Również od strony atmosfery w zespole "Forni" zdaje się być niezastąpiony.'

Pamiętamy bowiem, jak na igrzyskach olimpijskich w Paryżu w zeszłym roku Fornal motywował kolegów w półfinałowym starciu ze Stanami Zjednoczonymi. Kiedy biało-czerwoni przegrywali, ten postanowił podnieść pozostałych siatkarzy na duchu, mówiąc: "Dawać kur**, na*****alamy się z nimi!". Zaskakująco te słowa pomogły, bowiem Polacy wygrali z USA 3:2 po meczu pełnym dramaturgii. Dzięki temu zwycięstwu nasi siatkarze odnieśli największy sukces na IO od 1976 roku i złota w Montrealu.

Tomasz Fornal ponownie błysnął, tym razem przy okazji starcia z Argentyną w Memoriale Huberta Wagnera. Przyjmujący polskiej kadry postanowił zwrócić się do sędziego. Krótko skomentował on zachowanie jednego z zawodników rywali.

Ale on płacze, cały czas płacze

W tym czasie Argentyńczyk również próbował coś powiedzieć do arbitra, wskazując na Tomasza Fornala. Wideo z tego momentu robi furorę w sieci.

Polska - Argentyna. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Tomasz Fornal (pierwszy z lewej) w reprezentacji Polski Piotr Matusewicz East News

Tomasz Fornal Artur Szczepanski/REPORTER East News

Tomasz Fornal Artur Barbarowski East News