Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sceny w meczu Polaków z Argentyną. Fornal nagle zwrócił się do sędziego

Bartosz Nawrocki

Zakończył się Memoriał Huberta Wagnera. W jego trakcie reprezentacja Polski wygrała zaledwie jedno spotkanie na trzy, co może niepokoić kibiców przed zbliżającymi się mistrzostwami świata na Filipinach. Jednak, w obliczu niekorzystnych rozstrzygnięć chwile radości zapewnił Tomasz Fornal, który zwrócił się do sędziego w spotkaniu z Argentyną.

Tomasz Fornal
Tomasz FornalArtur BarbarowskiEast News

Reprezentacja Polski zakończyła Memoriał Huberta Wagnera, a więc turniej towarzyski, rozgrywany ku pamięci legendarnego zawodnika oraz trenera siatkarskiej kadry biało-czerwonych. Podopieczni Nikoli Grbicia rozegrali w trakcie tych weekendowych zawodów trzy mecze, kolejno z Serbią, Brazylią i Argentyną. Gwiazdy z całego świata zgromadziły się na krakowskiej Tauron Arenie.

Biało-czerwoni na dobry start wygrali z siatkarzami z Półwyspu Bałkańskiego 3:0. Jak się jednak okazało, były to dobre złego początki. Już w kolejnym pojedynku, tym razem z Brazylijczykami, przegraliśmy 0:3. Szansa na osłodzenie sobie tej porażki była w starciu z Argentyńczykami, którzy okazali się być rewelacją memoriału. Wygrali oni zarówno z Brazylią, jak i Serbami 3:0. Niestety, siatkarze z Ameryki Południowej nie dali Polakom taryfy ulgowej i wygrali z naszymi orłami 3:1.

Memoriał Huberta Wagnera
Turniej główny
31.08.2025
20:30
Zakończony
Wszystko o meczu

Zobacz również:

Bartosz Kurek
Memoriał Wagnera

Tuż po meczu pojawił się komunikat ws. Bartosza Kurka. Nie pozostawili złudzeń

Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz

Tylko jedna wygrana polskich siatkarzy. Niepokój przed MŚ na Filipinach

Jedna wygrana i dwie porażki poskutkowały zajęciem przez Polaków dopiero trzeciego miejsca w tabeli Memoriału Huberta Wagnera. Ten towarzyski turniej wygrali Argentyńczycy, którzy odnieśli komplet zwycięstw, a w ciągu wszystkich trzech starć stracili tylko jednego seta, w pojedynku z biało-czerwonymi. Drudzy byli Brazylijczycy, a ostatni - Serbowie.

Przypomnijmy, że już 12 września ruszają mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn na Filipinach. Biało-czerwoni będą jednym z faworytów do końcowego triumfu. Podopieczni Grbicia to aktualni wicemistrzowie globu, którzy zdobyli srebro na mundialu w 2022 roku. Tytułu bronić będą Włosi.

Polacy zagrają w grupie z Katarem, Rumunią i Holandią. Biało-czerwoni najpierw podejmą Rumunów (13.09), następnie zawodników z Azji (15.09), a na koniec grupowej rywalizacji Holendrów (17.09). Nikola Grbić ogłosił kilka dni temu listę powołanych.

Tomasz Fornal znów na ustach wszystkich

W składzie reprezentacji Polski, zarówno na Memoriale Huberta Wagnera, jak i na MŚ, znalazł się Tomasz Fornal. Od kilku lat jest to podstawowy przyjmujący biało-czerwonych, bez którego obecności kibice nie wyobrażają sobie dzisiejszego składu kadry. Również od strony atmosfery w zespole "Forni" zdaje się być niezastąpiony.'

Pamiętamy bowiem, jak na igrzyskach olimpijskich w Paryżu w zeszłym roku Fornal motywował kolegów w półfinałowym starciu ze Stanami Zjednoczonymi. Kiedy biało-czerwoni przegrywali, ten postanowił podnieść pozostałych siatkarzy na duchu, mówiąc: "Dawać kur**, na*****alamy się z nimi!". Zaskakująco te słowa pomogły, bowiem Polacy wygrali z USA 3:2 po meczu pełnym dramaturgii. Dzięki temu zwycięstwu nasi siatkarze odnieśli największy sukces na IO od 1976 roku i złota w Montrealu.

Tomasz Fornal ponownie błysnął, tym razem przy okazji starcia z Argentyną w Memoriale Huberta Wagnera. Przyjmujący polskiej kadry postanowił zwrócić się do sędziego. Krótko skomentował on zachowanie jednego z zawodników rywali.

Ale on płacze, cały czas płacze
Tomasz Fornal w trakcie meczu Polska - Argentyna

W tym czasie Argentyńczyk również próbował coś powiedzieć do arbitra, wskazując na Tomasza Fornala. Wideo z tego momentu robi furorę w sieci.

Polska - Argentyna. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Grupa polskich siatkarzy świętuje zdobycie punktu na boisku, zawodnicy ubrani w stroje reprezentacji Polski obejmują się i okazują radość, w tle fragment sali sportowej.
Tomasz Fornal (pierwszy z lewej) w reprezentacji PolskiPiotr MatusewiczEast News
Zawodnik w czerwonym stroju siatkarskim z wyrazem silnych emocji na twarzy stojący na boisku blisko siatki, w tle widoczni inni gracze oraz rozmyta publiczność.
Tomasz FornalArtur Szczepanski/REPORTEREast News
Zawodnik drużyny siatkarskiej w biało-czerwonym stroju wyskakuje do serwisu na boisku, w tle widać innych zawodników oraz elektroniczną tablicę reklamową.
Tomasz FornalArtur BarbarowskiEast News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja