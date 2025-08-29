Sceny przed meczem Polaków, Kurek w centrum zamieszania. Świderski zabrał głos

Polscy siatkarze niemal wzorowo rozpoczęli sezon, sięgając po triumf w Lidze Narodów. W finale w zaledwie trzech setach pokonali aktualnych mistrzów świata, co stanowiło znakomity prognostyk przed zbliżającą się walką o tytuł najlepszej reprezentacji globu. Zanim jednak do tego dojdzie, "Biało-Czerwonych" czeka próba generalna, która odbędzie się przed własną publicznością.

W pierwszym meczu Memoriału Wagnera reprezentacja Polski zmierzyła się z Serbią. Zanim jednak rozległ się pierwszy gwizdek, na Bartosza Kurka czekała niespodzianka z okazji jego 37. urodzin.

Niespodzianka dla Bartosza Kurka. Sebastian Świderski zabrał głos

W inauguracyjnym spotkaniu Memoriału Wagnera w Krakowie zmierzyły się ze sobą drużyny z Ameryki Południowej. Lepsza okazała się reprezentacja Argentyny, która pokonała Brazylię 3:0.

Tuż przed meczem "Biało-Czerwonych" odbyła się oficjalna ceremonia otwarcia Memoriału Wagnera. Na parkiecie zaprezentowały się wszystkie drużyny biorące udział w turnieju - Polska, Argentyna, Brazylia oraz Serbia. Uroczystość uświetniła także obecność siatkarzy legendarnej "Złotej Drużyny" prowadzonej przez Huberta Jerzego Wagnera.

Po prezentacji drużyn głos zabrał prezes PZPS, który przekazał kapitanowi reprezentacji Polski życzenia.

Dzisiaj jest szczególny dzień dla jednego zawodnika. Panie Kapitanie, wszystkiego najlepszego – sto lat w zdrowiu!

Po mecz, zakończonym naszym zwycięstwem 3:0, wypełniający niemal całą Tauron Arenę, odśpiewali Bartoszowi Kurkowi "sto lat". Organizatorzy dodali też, że to nie koniec urodzinowych akcentów, które pojawią się w trakcie spotkania.

Reprezentanci Polski ostatecznie pewnie pokonali Serbię 3:0. Po ostatniej akcji meczu na boisko ponownie wywołany został kapitan kadry, dla którego z okazji urodzin przygotowano tort.

Bartosz Kurek nie jest jedynym polskim siatkarzem, który dziś obchodzi urodziny. W gronie jubilatów urodzonych 29 sierpnia znalazł się również m.in. Rafał Szymura.

Z Tauron Areny Kraków - Natalia Kapustka

Od lewej: Sebastian Świderski, Nikola Grbić, Bartosz Kurek Artur Barbarowski East News

Bartosz Kurek Marcin Golba AFP