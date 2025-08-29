Reprezentacja Polski udanie zainaugurowała swój udział w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera, który stanowi dla naszych siatkarzy przedostatni test formy przed najważniejszym punktem tego sezonu - mistrzostwami świata (przed wylotem na Filipiny podopieczni trenera Nikoli Grbicia zmierzą się jeszcze w Łodzi z Brazylią). W swoim piątkowym spotkaniu "Biało-Czerwoni" pewnie rozbili 3:0 Serbię (25:20, 25:13, 25:22).

Sporą cegiełkę do tak okazałego triumfu dołożył wracający do gry kapitan reprezentacji Polski Bartosz Kurek, który przegapił tegoroczną Ligę Narodów z powodu przeciągających się problemów z plecami. Znalazł się jednak rzecz jasna wśród powołanych na światowy czempionat. I już teraz udowadnia, że będzie można na niego liczyć podczas walki o medale.

W dniu swoich - obchodzonych w piątek - 37. urodzin Bartosz Kurek był wiodącą postacią reprezentacji Polski. W pomeczowym studiu Polsatu Sport Jerzy Mielewski wprost nazwał go nawet MVP całego spotkania, wskazując na genialne statystyki, które wykręcił nasz kapitan.

Bartosz Kurek wrócił i błyszczy w reprezentacji Polski. Andrzej Wrona nie kryje zaskoczenia

Pod wrażeniem dyspozycji swojego byłego kolegi z reprezentacyjnej szatni był siedzący obok Andrzej Wrona, który wprost nie krył zaskoczenia tym, jak świetnie spisuje się Bartosz Kurek tuż po powrocie na parkiet.

- I to wcale nie chodzi o to, że jesteśmy mili, bo ma dzisiaj urodziny. On naprawdę zagrał dobry mecz. Jestem zaskoczony naprawdę, że Bartek na tym etapie tak się spisuje, bo jeszcze jest trochę czasu do tych mistrzostw. I Bartek bardzo ciężko pracuje. Nie żeby inni nie pracowali, ale zawsze ciężko pracuje fizycznie nad swoją formą na odpowiedni moment sezonu. A jak na tę chwilę jestem zaskoczony jego dynamiką, jego dobrą grą, jego dobrą zagrywką po takiej przerwie, bo oczywiście piłka się tam parę razy przewinęła po taśmie, ale jak sam Bartek powiedział, szczęścia sprzyja lepszym i w urodziny to już najlepszy moment - stwierdził z uśmiechem na ustach nasz były reprezentant.

Andrzej Wrona zaznaczył także, że pomiędzy Bartoszek Kurkiem i naszym rozgrywającym Marcinem Komendą widoczna jest nić porozumienia. A to wszystko za sprawą tego, że zarówno dzisiejszy jubilat, jak i jego rywal w walce o skład Kewin Sasak wykazują się w ataku podobnymi cechami i preferencjami co do otrzymywanych piłek.

- Myślę, że Marcin Komenda ma dużą łatwość grania z Bartkiem, bo to jest taka sama piłka, jak z Kewinem Sasakiem. To jest to samo tempo, we wszystkich miejscach na boisku oni grają tą samą parabolę z Kewinem, którą gra Bartek. Bartek jest przyzwyczajony do takiej gry z Marcinem Januszem i bardzo łatwo - takie jest moje wrażenie - jest mu się przestawić właśnie na Marcina - przyznał Andrzej Wrona.

Chóralnie odśpiewane „Sto lat" dla Bartosza Kurka po meczu Polska – Serbia.

Na zdjęciu selekcjoner reprezentacji Polski Nikola Grbić oraz jej kapitan Bartosz Kurek

Bartosz Kurek w koszulce reprezentacji Polski