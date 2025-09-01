Reprezentacja prowadzona przez Nikolę Grbicia wywalczyła złoto Ligi Narodów, co stawia "Biało-Czerwonych" w roli jednych z faworytów do medalu mistrzostw świata, które już 12 września rozpoczną się na Filipinach. Wicemistrzowie olimpijscy formę na najważniejsze mecze sezonu najpierw szlifowali podczas zgrupowania w Zakopanem, a następnie przenieśli się do Krakowa, gdzie rozegrali trzy starcia towarzyskie w ramach Memoriału Huberta Jerzego Wagnera.

Polacy pewnie ograli Serbów, za to przegrali z Brazylijczykami (0:3) i Argentyńczykami (1:3). Taki wynik może rozczarowywać, szczególnie że do najważniejszej imprezy sezonu zostało zaledwie kilkanaście dni.

Porażki polskich siatkarzy, a tu taki "werdykt"

Eksperci i kibice zdają się jednak ufać Grbiciowi i jego wizji przygotowań do czempionatu - po słabym występie w Memoriale w mediach społecznościowych powstało spore poruszenie, a większość komentarzy sprowadza się do prostego werdyktu - "Biało-Czerwoni" w formie mają być na mistrzostwa globu, a nie na turniej towarzyski.

"Znowu podpucha na Memoriale. Że też Włosi, Japończycy, Brazylijczycy i Francuzi się na to znowu nabierają" - zażartował komentator i ekspert Polsatu Sport Jakub Bednaruk, sugerując, że porażki w Krakowie to tylko "zasłona dymna" przed mistrzostwami. Inny siatkarski ekspert, Jakub Balcerzak, zwrócił z kolei uwagę na fakt, że cieszyć może sytuacja zdrowotna w kadrze.

"Największy pozytyw krakowskiego weekendu? Nasi zawodnicy kończą Memoriał Wagnera bez problemów zdrowotnych. Tego najbardziej się obawiałem po tej dłuższej przerwie" - wyznał w X (dawny Twitter). "Trust the process" (z ang. "zaufaj procesowi" - przyp. red.) - dorzucił w kolejnym wpisie, jasno dając do zrozumienia, że Polacy jeszcze pracują nad szczytową dyspozycją.

Pod pierwszym ze wspomnianych wpisów Balcerzaka rozgorzała dyskusja, a w komentarzach przewija się wspomniany wątek formy Polaków. "Forma ma być na MŚ" - napisała jedna z fanek. "Koniec Memoriału który jak zwykle żadnym wyznacznikiem nie jest. Odbył się turniej i tyle, na MŚ będziemy widzieli jak to będzie wyglądało" - stwierdził ktoś inny. "Nie brałbym tych wyników na poważnie to tylko sparingi, forma ma być za 2 tyg." - brzmi kolejny komentarz.

Uspokajająco w kontekście przygotowań ekipy Grbicia do mistrzostw brzmią nie tylko opinie ekspertów czy kibiców, ale również słowa Łukasza Kaczmarka. Atakujący, który w tym roku zrobił sobie przerwę od występów w reprezentacji, w rozmowie z Interią przypomniał, że Memoriał to "przetarcie" przed docelową imprezą.

Zawsze, gdy graliśmy tu na memoriale, nasza forma jeszcze była daleka od tej, jaka powinna być na docelowej imprezie. Teraz chłopaki są w ciężkim treningu, bo ta najlepsza forma ma przyjść na najważniejsze momenty

"Wiemy też bardzo dobrze, że rywali w grupie na Filipinach mamy, jakich mamy, więc do pierwszej części rywalizacji możemy podejść jeszcze na 70 procent swoich możliwości, a i tak te mecze wygramy. Najwyższa forma ma przyjść na pucharową część mistrzostw świata" - dodał.

Polsat Sport Polsat Sport

Reprezentacja Polski w siatkówce SUO XIANGLU AFP

Polscy siatkarze w meczu Ligi Narodów z Brazylią SUO XIANGLU AFP

Reprezentacja Polski siatkarzy Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP