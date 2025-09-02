Polski siatkarz wyjawia. To powiedział Nikola Grbić tuż po przegranym meczu

Nie najlepiej podczas 22. edycji Memoriału Huberta Jerzego Wagnera spisała się reprezentacja Polski. Turniej ten był o tyle ważny, że uznawano go za mały sprawdzian formy naszej kadry przed nadchodzącymi mistrzostwami świata na Filipinach (12-28 września). Zawodnicy Nikoli Grbicia podczas zmagań pewnie pokonali Serbię 3:0, a następnie ulegli 0:3 Brazylii i 1:3 Argentynie. W ten sposób w całej rywalizacji zajęli dopiero trzecie miejsce.

Tuż po ostatnim spotkaniu głos zabrał podstawowy rozgrywający drużyny, Marcin Komenda. Zapytany, czy porażka z Argentyną spowodowana była chociażby zmęczeniem mocnym treningiem odpowiedział wprost. Wskazał również, że mimo średniej gry nie będzie się załamywać.

- Ja nie szukałbym tutaj wymówek. Argentyna grała dobrze, my graliśmy momentami dobrze, momentami słabo i po prostu dlatego wygrała. Mogliśmy doprowadzić do tie-break'a, szkoda, że do tego nie doprowadziliśmy, bo na pewno dla kibiców to była fajna sprawa. Jakbyśmy też wygrali taki mecz po, to na pewno byłoby to przyjemne, natomiast trzeba oddać Argentynie, że zagrali dobrze, a my spokojnie trenujemy. Myślę, że nie ma co tymi meczami się załamywać czy przejmować, tylko po prostu dalej robić swoje, bo wiemy na jakim etapie przygotowani jesteśmy i nie teraz mamy być w super dyspozycji, tylko za dwa, trzy tygodnie - mówił.

Poproszony o wskazanie siatkarskiego rzemiosła, nad którym kadra musi popracować najciężej, zdradza, że zespół będzie trenować proste rzeczy, aby być mocnym w każdym elemencie.

Cały czas trzeba pracować nad tymi prostymi rzeczami, nad każdym elementem tak naprawdę, więc tutaj nie powiem jednego elementu. Najlepsze zespoły charakteryzują się tym, że w każdym elemencie są mocne. Myślę, że w tym turnieju momentami nam tego brakowało, ale tak jak mówię, nie przejmujemy się i po prostu pracujemy dalej

Dwa powroty do kadry, potem takie słowa Grbicia

Podczas Memoriału do kadry wróciło dwóch kluczowych zawodników, Bartosz Kurek i Norbert Huber. Rozgrywający wskazał, że Memoriał zdecydowanie pomógł mu zgrać się z tymi graczami i będzie to bardzo dobre w kontekście zbliżających się mistrzostw świata.

- No właśnie, dlatego takie turnieje są super, bo możemy przy 15 tysiącach ludzi przeciwko rywalowi, z którym nie trenujemy na co dzień, szukać jakiś tam rzeczy, które nie do końca wychodzą, więc idealnie, że tak się złożyło. Mieliśmy okazję pograć ze sobą i myślę, że to będzie bardzo potrzebne w perspektywie mistrza świata - skomentował.

Po ostatnim spotkaniu w Krakowie, z Argentyną Nikola Grbić wraz z drużyną zebrał się na środku boiska. Tam dosyć długo przemawiał, a 29-latek zapytany o to, co przekazał wtedy, Serb mówi jasno.

Że musimy pracować dalej. Trener zawsze to powtarza i zdajemy sobie z tego sprawę. Wiemy nad czym musimy pracować, wiemy, że jeszcze ta świeżość przyjdzie i na pewno też wtedy pewne elementy będzie łatwiej realizować. Natomiast to nie chodzi o to, żeby szukać jakichkolwiek wymówek, tylko po prostu jesteśmy teraz w troszkę cięższym treningu i chcieliśmy wygrać, natomiast przeciwnik był dzisiaj lepszy

Teraz reprezentacja Polski 4 września zagra towarzysko z Brazylią. Na Filipiny wyleci 6 września, a kilka dni później będzie rywalizować na mistrzostwach świata. W swojej grupie Polacy zmierzą się z Holandią, Katarem i Rumunią.

Polska - Argentyna. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Marcin Komenda Mateusz Birecki/REPORTER Reporter

Nikola Grbić Marcin Golba AFP