- Powiedział pan wszystko, zgadzam się. Podpisuję się pod tym swoim imieniem i nazwiskiem - od takiego stwierdzenia Artur Szalpuk zaczął rozmowę, w pełni zgadzając z zawartymi w stwierdzeniu dziennikarza faktami, że widać po drużynie brak topowej formy, ale zwycięstwo w takim stylu 3:0 nad reprezentacją Serbii z pewnością cieszy.

- Sam czuję się dobrze, jestem zdrowy. Na pewno teraz nie jesteśmy przygotowani do tego, by być w najwyższej formie. Ta ma przyjść na mistrzostwa. W dniu meczu robiliśmy ciężką siłownię, a i tak wygraliśmy, więc fajnie - mówił nasz gracz.

Artur Szalpuk: Mam nadzieję, że pomogę drużynie osiągnąć sukces

Historia Szalpuka jest bardzo ciekawa, bo życiowy sukces odniósł już w 2018 roku, gdy razem z reprezentacją dowodzoną wtedy przez Vitala Heynena sięgnął po złoty medal właśnie na mistrzostwach świata. W finale "biało-czerwoni" pokonali 3:0 Brazylię, a on sam pokazał, że świetlana przyszłość przed nim. Później jego losy różnie się toczyły, ale koniec końców wraca w miejsce, którego wyborny smak czuje do dzisiaj.

- Bardzo fajnie czuję się z tym, że wracam do wąskiej kadry na poważnej imprezie. Jestem bardzo szczęśliwy i mam nadzieję, że pomogę drużynie osiągnąć sukces - zapowiedział.

Ciekawe było tło ostatecznych nominacji, a rąbka tajemnicy po pytaniu dziennikarza Interii ujawnił w czwartek trener Nikola Grbić. Otóż ogłoszenie poprzedziła rozmowa szkoleniowca z Bartoszem Bednorzem, który został w ostatniej chwili odesłany do domu, a Szalpuk niczego nie był świadomy.

- Tak, tak. Dowiedziałem się, że jadę, od swojej dziewczyny. Kilka razy sprawdzałem, czy to nie jest jakiś fake. Trochę mi zajęło, by ogarnąć, co zostało mi wysłane. Ale bardzo się cieszę. Jestem bardzo zadowolony, ale nie odbieram tego w kategoriach żadnej nagrody. Raczej, tak jak mówię, staram się robić swoją robotę, pracować, dawać z siebie maksa. I czasami to starcza, by gdzieś pojechać, a czasami nie

Szkoleniowcowi zaimponował tym, że na drugi turniej Ligi Narodów, czego opinia publiczna nie była świadoma, pojechał ze złamanym palcem. Siatkarz potwierdził, że istotnie tak było, ale swojej heroicznej postawie nie chciał nadawać nadmiernej rangi. - To już przeszłość i nie ma co do tego wracać. Po prostu miałem kontuzję, ale byłem w stanie z nią grać. Nie czułem, żeby ta kontuzja była na tyle poważna, by wyeliminować mnie z grania - zaznaczył.

Wracając do wydarzeń sprzed siedmiu lat Szalpuk podkreślił, że teraz celem jest powtórzenie złotego medalu MŚ, ale przypomniał, że wtedy cel wcale taki nie był. Jak zatem porównałby obie kadry? - Myślę, że teraz jedziemy w roli jednych z faworytów i to jest chyba największa zmiana. Wtedy byliśmy po kilku latach bez medali, niemniej tamta i ta drużyna są wspaniałe, ze wspaniałymi zawodnikami - pokłonił się kolegom.

Szalpuk o Bednorzu: Zasługuje, żeby być na mistrzostwach świata

Zapytałem Szalpuka, czy miał okazję odbyć krótką rozmowę z Bartoszem Bednorzem już po tym, jak zapadła decyzja trenera Grbicia. - "Bednii" z każdym z drużyny się pożegnał. Życzył nam powodzenia i mówił, byśmy przywieźli medal - zdradził.

Każdy ma świadomość, że dla 31-latka to drugi z rzędu tak trudny moment. Szalpuk nie ma wątpliwości, że siatkarze o tej jakości, co Bednorz, także zasługują, by rywalizować w mistrzostwach globu. "Jako jego kolega życzyłbyś sobie, by chciał zostać w reprezentacji?" - usłyszał Szalpuk.

- "Bednii" jest bardzo dobrym graczem i również sportowo zasługuje, żeby być na mistrzostwach świata. Tak jak każdy inny zawodnik, który pojedzie na tę imprezę. Jest tylko 14 miejsc, a to nie jest wystarczająca liczba dla grona zawodników, którzy zasługują, by jechać na Filipiny - z klasą odparł przyjmujący.

Artur Gac, Tauron Arena Kraków

Bartosz Kurek: Bardzo stęskniłem się za emocjami meczowymi. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Artur Szalpuk Marcin Golba/NurPhoto AFP

Bartosz Bednorz nie chce wracać w szczegółach do swojej nieobecności na igrzyskach w Paryżu. Mówi to wyraźnie w rozmowie z Interią MATEUSZ BIRECKI / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Artur Szalpuk Piotr Matusewicz East News