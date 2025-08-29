Polscy siatkarze zdali egzamin, prawdziwy pokaz siły. Bohater mógł być tylko jeden
Po wyśmienitej pierwszej części sezonu do gry wróciła siatkarska reprezentacja Polski. Drużyna prowadzona przez Nikolę Grbicia przystąpiła do walki w 22. edycji Memoriału Wagnera, gdzie "na dzień dobry" zmierzyła się z kadrą Serbii. Po bardzo emocjonującym spotkaniu lepsi 3:0 okazali się "Biało-Czerwoni", a bohaterem tego starcia był świętujący 37. urodziny Bartosz Kurek, który zdobył aż 17 punktów.
Bardzo dobrze w pierwszej części sezonu reprezentacyjnego 2025 spisała się kadra Polski. Wicemistrzowie olimpijscy z Paryża po niezłej fazie zasadniczej Ligi Narodów prawdziwie zdominowali turniej finałowy i bez straty żadnego seta po raz drugi w historii wygrali te rozgrywki.
Tuż po tej rywalizacji siatkarze Nikoli Grbicia udali się na krótki wypoczynek, a następnie przystąpili do zgrupowania w Zakopanem, gdzie przygotowywali się do najważniejszej imprezy tej kampanii, mistrzostw świata. Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem tego turnieju (12-28 września) "Biało-Czerwoni" przystąpili do jednego z ostatnich sprawdzianów, Memoriału Huberta Jerzego Wagnera.
Pierwszym przeciwnikiem była reprezentacja Serbii. Polacy spotkanie rozpoczęli w składzie: Marcin Komenda, Bartosz Kurek, Wilfredo Leon, Tomasz Fornal, Szymon Jakubiszak, Norbert Huber i Jakub Popiwczak (L).
Spotkanie rozpoczęło się od gry punkt za punkt. Polska próbowała odskoczyć rywalom za sprawą świetnie serwującego Leona, lecz Serbowie szybko "uciekli" z tego ustawienia. Tablica wyników wskazywała 6:6. Wtedy jednak na zagrywce pojawił się Tomasz Fornal. Drużyna wykorzystała ten fakt i zdobyła aż pięć punktów z rzędu doprowadzając do stanu 11:6.
Wtedy jednak do gry wrócili Serbowie i po kilku akcjach był remis - 13:13. Chwilę później asem popisał się Leon, a Nikola Grbić zdecydował się przeprowadzić podwójną zmianę. Na boisku pojawił się Kewin Sasak i Jan Firlej. Zawodnicy świetnie się spisali, bowiem po skutecznych atakach właśnie zawodnika Bogdanki LUK Lublin zrobiło się 17:15.
Polacy zdawali się kontrolować przebieg spotkania. Punktował Bartosz Kurek i Wilfredo Leon, a do tego proste błędy popełniali rywale, dzięki czemu było już 23:18. Polacy przewagi tej nie oddali już do końca seta, dzięki czemu wygrali go do 20.
Dominacja Polski, świetna gra w polu serwisowym
Druga partia bliźniaczo przypominała pierwszą, po kilku akcjach był remis 4:4. Z czasem jednak lepiej prezentowała się reprezentacja Polski. Świetnie grą zarządzał Marcin Komenda, a po chwili popisał się asem serwisowym. W ten sposób kadra Nikola Grbicia wygrywała już 9:7.
Serbowie nie mogli znaleźć swojego rytmu, a do tego "rakiety" z pola serwisowego posyłał Fornal. Polska prowadziła już 14:8. Z czasem było tylko lepiej, dwa asy z rzędu zanotował Bartosz Kurek, przez co rywale tracili już dziewięć "oczek" - 19:10.
Nasi reprezentaci nie odpuszczali ani na chwilę, gdyż kolejne asy dołożył Wilfredo Leon. Finalnie zwyciężyli tą partię 25:13.
Polska udowodniła formę, deklasacja
Na trzeci set Serbowie wyszli z zupełnie inną energią, zdawali się być bardzo podrażnieni wydarzeniami z poprzedniej partii, co zaowocowało zdecydowanie odważniejszą grą. Mimo to nie byli wstanie wywalczyć sobie przewagi, a tablica wyników wskazywała 5:5.
Dobrze na zagrywce zaprezentował się Huber, który mocno utrudnił skutecznie rozegranie akcji rywalom. Do tego pojedynczym blokiem popisał się Kurek, dzięki czemu wygrywaliśmy już 10:6. Przeciwników stać było tylko na zniwelowanie strat do jednego punktu.
Polacy jednak całkowicie prowadzili przebieg spotkania, co udowadniał rezultat, gdyż było już 14:11. Chwilę później "Biało-Czerwoni" wygrywali już 18:14. Zawodnicy Gheorghe Cretu zdołali odrobić straty i doprowadzili do remisu. W kluczowym momencie świetnym blokiem popisał się Tomasz Fornal.
Nasi siatkarze wytrzymali także wymagającą końcówkę, gdyż ze stanu 21:20 doprowadzili do piłek meczowych - 24:21. Ostatecznie wygrali tego seta 25:22, a całe spotkanie 3:0.
Następny mecz kadra Nikoli Grbicia rozegra w sobotę, a rywalem będzie reprezentacja Brazylii.