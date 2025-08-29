Polscy siatkarze zdali egzamin, prawdziwy pokaz siły. Bohater mógł być tylko jeden

Bardzo dobrze w pierwszej części sezonu reprezentacyjnego 2025 spisała się kadra Polski. Wicemistrzowie olimpijscy z Paryża po niezłej fazie zasadniczej Ligi Narodów prawdziwie zdominowali turniej finałowy i bez straty żadnego seta po raz drugi w historii wygrali te rozgrywki.

Tuż po tej rywalizacji siatkarze Nikoli Grbicia udali się na krótki wypoczynek, a następnie przystąpili do zgrupowania w Zakopanem, gdzie przygotowywali się do najważniejszej imprezy tej kampanii, mistrzostw świata. Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem tego turnieju (12-28 września) "Biało-Czerwoni" przystąpili do jednego z ostatnich sprawdzianów, Memoriału Huberta Jerzego Wagnera.

Spotkanie rozpoczęło się od gry punkt za punkt. Polska próbowała odskoczyć rywalom za sprawą świetnie serwującego Leona, lecz Serbowie szybko "uciekli" z tego ustawienia. Tablica wyników wskazywała 6:6. Wtedy jednak na zagrywce pojawił się Tomasz Fornal. Drużyna wykorzystała ten fakt i zdobyła aż pięć punktów z rzędu doprowadzając do stanu 11:6.

Wtedy jednak do gry wrócili Serbowie i po kilku akcjach był remis - 13:13. Chwilę później asem popisał się Leon, a Nikola Grbić zdecydował się przeprowadzić podwójną zmianę. Na boisku pojawił się Kewin Sasak i Jan Firlej. Zawodnicy świetnie się spisali, bowiem po skutecznych atakach właśnie zawodnika Bogdanki LUK Lublin zrobiło się 17:15.

Polacy zdawali się kontrolować przebieg spotkania. Punktował Bartosz Kurek i Wilfredo Leon, a do tego proste błędy popełniali rywale, dzięki czemu było już 23:18. Polacy przewagi tej nie oddali już do końca seta, dzięki czemu wygrali go do 20.

Dominacja Polski, świetna gra w polu serwisowym

Druga partia bliźniaczo przypominała pierwszą, po kilku akcjach był remis 4:4. Z czasem jednak lepiej prezentowała się reprezentacja Polski. Świetnie grą zarządzał Marcin Komenda, a po chwili popisał się asem serwisowym. W ten sposób kadra Nikola Grbicia wygrywała już 9:7.

Serbowie nie mogli znaleźć swojego rytmu, a do tego "rakiety" z pola serwisowego posyłał Fornal. Polska prowadziła już 14:8. Z czasem było tylko lepiej, dwa asy z rzędu zanotował Bartosz Kurek, przez co rywale tracili już dziewięć "oczek" - 19:10.

Nasi reprezentaci nie odpuszczali ani na chwilę, gdyż kolejne asy dołożył Wilfredo Leon. Finalnie zwyciężyli tą partię 25:13.

Polska udowodniła formę, deklasacja

Na trzeci set Serbowie wyszli z zupełnie inną energią, zdawali się być bardzo podrażnieni wydarzeniami z poprzedniej partii, co zaowocowało zdecydowanie odważniejszą grą. Mimo to nie byli wstanie wywalczyć sobie przewagi, a tablica wyników wskazywała 5:5.

Dobrze na zagrywce zaprezentował się Huber, który mocno utrudnił skutecznie rozegranie akcji rywalom. Do tego pojedynczym blokiem popisał się Kurek, dzięki czemu wygrywaliśmy już 10:6. Przeciwników stać było tylko na zniwelowanie strat do jednego punktu.

Polacy jednak całkowicie prowadzili przebieg spotkania, co udowadniał rezultat, gdyż było już 14:11. Chwilę później "Biało-Czerwoni" wygrywali już 18:14. Zawodnicy Gheorghe Cretu zdołali odrobić straty i doprowadzili do remisu. W kluczowym momencie świetnym blokiem popisał się Tomasz Fornal.

Nasi siatkarze wytrzymali także wymagającą końcówkę, gdyż ze stanu 21:20 doprowadzili do piłek meczowych - 24:21. Ostatecznie wygrali tego seta 25:22, a całe spotkanie 3:0.

Następny mecz kadra Nikoli Grbicia rozegra w sobotę, a rywalem będzie reprezentacja Brazylii. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

Jakub Popiwczak: Memoriał Wagnera to niby turniej towarzyski, a zjeżdża się światowa śmietanka. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Siatkarze reprezentacji Polski SUO XIANGLU AFP

Siatkarze reprezentacji Serbii volleyballworld.com materiały prasowe

Nikola Grbić Marcin Golba AFP