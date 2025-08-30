Polacy walczą w jego memoriale. Hubert Jerzy Wagner zginął tragicznie w centrum Warszawy

Hubert Jerzy Wagner przeszedł drogę od świetnego zawodnika i kapitana reprezentacji Polski po znakomitego trenera. Na wieki wpisał się złotymi zgłoskami do polskiej historii - zdobył, już jako szkoleniowiec, jedyne polskie złoto olimpijskie w siatkówce. Jego nagła śmierć zaskoczyła wszystkich.

Hubert Jerzy Wagner po sukcesach próbował znaleźć nową drogę

Wybitny szkoleniowiec osiągnął z polską kadrą złoto igrzysk i mistrzostw świata. Później jeszcze dwukrotnie wracał do Biało-Czerwonych siatkarzy i raz udało mu się jeszcze zdobyć z nimi srebro mistrzostw Europy, a później nie był w stanie odbudować na nowo reprezentacji w zapaści w latach 90.

Na pewien czas objął polską kadrę kobiet, ale również nie udało mu się z nią nawiązać do sukcesów ich starszych kolegów. Potem Wagner pojechał do Tunezji, gdzie umocnił zespół i wysunął go na czoło afrykańskich rozgrywek. Trenował też kluby w Turcji i Polsce. Ostatecznie zrezygnował jednak z bycia trenerem i zajął się komentowaniem i byciem ekspertem. Wciąż pozostawał też w dobrych relacjach z PZPS.

Hubert Jerzy Wagner zginął w centrum Warszawy

Był 13 marca 2002 roku. Hubert Jerzy Wagner wracał samochodem z zebrania PZPS, na którym rozmawiał z prezesem PZPS, Tadeuszem Sąsarą i byłym kierownikiem związku Januszem Biesiadą. Tematem miała być nadchodzące rozgrywki Ligi Światowej. Po wszystkim, jeszcze przed południem, Wagner wsiadł do samochodu i ruszył w drogę do domu.

Nieoczekiwanie na ul. Wspólnej w Warszawie stracił kontrolę nad pojazdem i uderzył w inne samochody. Przyczyna wypadku była jednak o wiele bardziej przykra - były siatkarz doznał zawału serca. Służby reanimowały go jeszcze przez godzinę, ale nie udało się go uratować. Niemal do końca trener zachował świadomość i wypowiadał jeszcze pojedyncze słowa.

Na jego cześć ustanowiono memoriał Huberta Jerzego Wagnera, który w 2025 roku został zaplanowany na 29-31 sierpnia. Od lat w tym towarzyskim turnieju występują cztery drużyny, zazwyczaj plasujące się na bardzo wysokim poziomie sportowym. Od lat polscy kibice tysiącami pojawiają się na trybunach i kibicują nie tylko Biało-Czerwonym, ale też innym krajom w walce o trofeum związane tak mocno z najwybitniejszym polskim szkoleniowcem siatkarskim.

Łukasz Kaczmarek i Nikola Grbić w czasie Memoriału Wagnera Grzegorz Wajda/REPORTER Reporter

Hubert Jerzy Wagner Mieczysław Świderski Newspix/East News