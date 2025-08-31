Polacy próbowali, alarmujący wynik. Tuż przed mistrzostwami świata

W kluczową fazę przygotowań do nadchodzących mistrzostw świata wchodzą reprezentacje, które wezmą udział w tej rywalizacji. Wśród nich jest oczywiście kadra Polski, która ma za sobą bardzo udaną pierwszą część sezonu. Podczas niej nieźle spisała się w fazie zasadniczej Ligi Narodów, a następnie prawdziwie zdominowała turniej finałowy, wygrywając go bez straty, chociażby seta.

Następnie nasi reprezentanci udali się do Zakopanego, gdzie szlifowali formę do najważniejszego turnieju tego sezonu reprezentacyjnego. Nim udadzą się na Filipiny, sprawdzali swoją formę w 22. edycji Memoriału Huberta Jerzego Wagnera. W swoim pierwszym spotkaniu pewnie w trzech setach ograli Serbię. Drugi mecz okazał się jednak nieco mniej udany, ponieważ lepsza od "Biało-Czerwonych" okazała się Brazylia.

Podopieczni Nikoli Grbicia mieli jeszcze jedną szansę, aby uszczęśliwić kibiców zgromadzonych w TAURON Arenie Kraków, gdyż mierzyli się z Argentyną. Zespół Marcelo Mendeza jest prawdziwą rewelacją turnieju i miał na swoim koncie dwie wygrane. W niedzielę chcieli zanotować trzecią.

Argentyna lepsza, gra błędów na start

Argentyńczycy byli jednak nieco skuteczniejsi w ataku, a błędy na zagrywce popełniali Polacy, przez co zrobiło się 7:4, a po chwili 11:6. Wtedy o czas poprosił Nikola Grbić. Jego zawodnicy próbowali wrócić do rywalizacji za sprawą świetnych ataków Norberta Hubera czy Tomasza Fornala. Argentyna była jednak w stanie odpowiadać, a gra toczyła się punkt za punkt, było 14:10.

Drużyna Marcelo Mendeza świetnie funkcjonowała w bloku, zatrzymany został Kurek, przez co ich przewaga wynosiła już pięć "oczek" - 17:12. W przeciwieństwie do naszej kadry ekipa z Ameryki Południowej nie popełniała błędów, dzięki czemu kontrolowała przebieg seta. Kadra Grbicia zdołała zbliżyć się na trzy punkty po świetnym ataku Leona.

Mimo to przeciwnicy kierowani przez Matiasa Sancheza dalej grali jak z nut. Dwukrotnie zagrali blokiem, a do wygranej pierwszego seta brakowało im tylko dwóch punktów. Finalnie po kapitalnej grze pokonali Polskę w pierwszym secie 25:20.

Świetny Leon, Polska z wygranym setem

Mimo nie najlepszej gry w pierwszej partii Grbić zdecydował się nie robić żadnych zmian. Polacy grali nieco lepiej i starali się nie popełniać błędów. Po kilku akcjach był remis - 4:4. Dobrze funkcjonować zaczął system blok-obrona co wykorzystał Wilfredo Leon. W ten sposób wicemistrzowie olimpijscy z Paryża prowadzili dwoma punktami - 6:4.

Przyjmujący chwilę później powiększył przewagę naszej drużyny do trzech "oczek" zdobywając asa serwisowego, dzięki czemu było 8:5. Ci utrzymywali prowadzenie i dążyli do zwyciężenia tego seta. Argentyna zaczęła skutecznie grać w obronie, a kapitalnym atakiem popisał się Palonsky. W ten sposób zrobił się remis, po 11.

Kadra Grbicia z czasem ponownie wyszła na minimalne prowadzenie, bowiem było 16:14. To na niewiele się zdało, gdyż chwilę później aż trzy piłki z rzędu wygrali rywale, przez co nasi gracze tracili jeden punkt.

Przed decydującym fragmentem partii minimalną przewagę mieli Polacy, którzy prowadzili 21:20. Swoją przewagę utrzymali do końca partii, wygrywając ją do 21. Bez wątpienia bohaterem tej części meczu był Wilfredo Leon, który zdobył w niej aż dziewięć punktów.

Kapitalna gra Argentyny, Sanchez show

Trzeci set zdecydowanie nie zaczął się po myśli Polaków, Argentyna zdobyła pierwsze trzy punkty i prowadziła 3:0. Ci za sprawą świetnej obrony i dobrych kontr błyskawicznie wróciła do gry. Skutecznie z drugiej linii dwukrotnie zaatakował Kurek, dzięki czemu był remis, 5:5. Mimo to Argentyna kontynuowała świetną grę i wygrywała 9:7.

Znów w ataku dobrze pokazał się Kurek, co pozwoliło doprowadzić do kolejnego remisu. Po chwili było już 10:9, bowiem przez blok rywali przebił się Fornal. Zespół Marcelo Mendeza nie dawał za wygraną i po chwili prowadził 14:12. Następne akcje w wykonaniu Polaków nie były udane. W siatkę zaserwował Kurek, a w aut uderzył Leon, przez co tablica wyników wskazywała 16:13 dla rywali.

Zagrywką Jakuba Popiwczaka ustrzelił Vicentin. W ten sposób znacznie zbliżyli się do ponownego prowadzenia w całym meczu, gdyż w tym secie prowadzili 18:15. Polska próbowała się zbliżyć do Argentyny, lecz kapitalnie na rozegraniu spisywał się Sanchez, który wielokrotnie gubił nas blok - 21:18.

Po kilku minutach brązowi medaliści igrzysk olimpijskich z Tokio mieli piłki setowe. Wykorzystali już pierwszą z nich. Świetnie na bloku zachował się kapitan, Agustin Loser. Dzięki temu świętowali wygraną tej partii 25:19.

Polska nie dała rady, zmiany nie przyniosły efektu

Na kolejną partię Grbić postanowił dokonać kilku zmian. Za Norberta Hubera pojawił się Szymon Jakubiszak, a Wilfredo Leona zastąpił Kamil Semeniuk. Te dały dobry impuls drużynie, co udowadniał wynik - 6:3. W międzyczasie miejsce Bartosza Kurka zajął Kewin Sasak. "Biało-Czerwoni" kontynuowali dobrą grę i za sprawą m.in. Tomasza Fornala utrzymywali przewagę, było 10:8.

Cudowną zagrywką popisał się Kochanowski, a Polska wygrywała po tym 13:10. Wtedy rywalizacja zupełnie się odwróciła. Argentyńczycy zanotowali kapitalną serię i wyszli na prowadzenie jednym punktem - 14:13. Sytuacja zmieniała się, jak w kalejdoskopie, bowiem po chwili bliżej wygrania tej partii była Polska, gdyż było 16:15.

Spotkanie było bardzo wyrównane. Po kolejnych akcjach był remis, po 19. W decydującym momencie partii Vicentina zablokował Komenda, dzięki czemu było 22:20. Następnie punkt dołożył Sasak i do tie-breaka potrzebne były tylko dwa punkty. Finalnie do rozstrzygnięcia potrzebna była gra na przewagi. Po zaciętej grze lepsi okazali się Argentyńczycy, którzy wygrali seta 26:24, a cały mecz 3:1.

Polsat Sport Polsat Sport

Siatkarze reprezentacji Polski Piotr Matusewicz East News

Siatkarze reprezentacji Argentyny volleyballworld.com materiały prasowe