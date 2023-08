Nikola Grbić wprost o stanie Bartosza Kurka. Kluczowe wieści dla polskiej kadry

Bartosz Kurek jest z nami. Pracuje, trenował przez ostatnie trzy dni i może już skakać. Ale dopiero wrócił, nie jest gotowy, by rozgrywać cały mecz. Pozostali zawodnicy pracują cały czas, od początku i także nie są gotowi. A on odbył dopiero trzy treningi. Ale jest już w stu procentach sprawny, musimy tylko przywrócić go do formy

~ przyznał Nikola Grbić, wlewając zapewne sporo optymizmu w sercach kibiców reprezentacji Polski