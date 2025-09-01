To był bardzo długi dzień z finałowym dniem prestiżowego memoriału im. Huberta Wagnera w Krakowie. Pierwszy, niedzielny mecz pomiędzy Brazylią i Serbią odbył się o godzinie 15:15, a tradycyjnie wieczorem na parkiet wyszli Polacy. Ich batalia z Argentyną, przegrana 1:3, zakończyła się krótko przed godziną 23, a mimo to hala wypełniona była kompletem kilkunastotysięcznej publiczności.

Mimo że nasi siatkarze zajęli "tylko" trzecie miejsce, kibice zostali obejrzeć celebrę z trzema zespołami na podium, najlepszą Argentyną, drugą Brazylią i właśnie Orłami.

Tomasz Fornal: Bardzo dużo osób może to uszczęśliwić

Najpierw, bezpośrednio po spotkaniu, swój przyjemny moment miał Tomasz Fornal, krakowianin z krwi i kości, który obchodził 28. urodziny. Kibice odśpiewali czołowemu przyjmującemu reprezentacji i świata głośne "sto lat", a następnie przyszedł czas na specjalną nagrodę. Jako ambasador marki 4F, siatkarz otrzymał bon o wartości 21 tysięcy złotych, aby mógł go dowolnie wykorzystać na zakupy w sklepach pod tym szyldem.

Co zrobił Fornal? Przejąwszy mikrofon podziękował za życzenia i ten cenny upominek, ale w pierwszych słowach od razu ogłosił, że jemu niczego nie brakuje, dlatego po połowie rozdziela ten prezent na dwa domy dziecka w stolicy Małopolski.

Chcąc porozmawiać z siatkarzem, trzeba było uzbroić się w wielką cierpliwość. Ponieważ uznał, że w takim dniu bodaj nikt nie może wyjść z hali zawiedziony tym, że zawodnik do niego nie podszedł, przepadł w tłumie. W efekcie wszyscy jego koledzy już dawno przeszli przez strefę mieszaną, trener Nikola Grbić po rozmowach też skierował swoje kroki do autokaru, a Fornal wciąż w najlepsze brylował na trybunach. Tam również zebrał kilka prezentów, z którymi dopiero kilka minut po północy zaczął opuszczać strefę trybun.

Zachęcony przez reportera Interii, zdecydował się na chwilę przystanąć na rozmowę. Zapytany, gdzie bardziej się zmęczył, czy na boisku, czy podczas długiej sesji rozdawania autografów i pozowania do zdjęć, uśmiechnął się mówiąc:

- Wydaje mi się, że sport mnie bardziej męczy - a następnie nie na żarty przyjął informację, że prawdopodobnie będzie musiał organizować sobie transport taksówką do hotelu, bo chyba wszyscy już opuścili Tauron Arenę.

- No tak, autokar chyba pojechał, ale luz, jakoś to ogarnę. To jest moje miasto, znam tu dużo wpływowych ludzi - zareagował w swoim stylu. Następnie odniósł się do pytania, czy takie chwalebne gesty, jak ten z bonem finansowym, spontanicznie przychodzą mu do głowy.

- Wydaje mi się, że ja mam wszystko ze sklepu 4F, czego potrzebuję. Nie muszę za to płacić. Ten czek niczego większego w moim życiu by nie zmienił, a wydaje mi się, że jest bardzo dużo osób, które może to uszczęśliwić - uzasadnił.

Reakcja publiczności absolutnie świadczyła o tym, że takie postawy spotykają się z wielkim szacunkiem, a siatkarz dodatkowo zapunktował u fanów rozkochanych w siatkówce. - Bardzo mi miło. Nie lubię o sobie tak mówić, ale wydaje mi się, że to wszystko naturalnie wychodzi i tyle.

Odnosząc się do samego przebiegu rywalizacji, nasi siatkarze, w tym także Fornal, nie zaprezentowali wysokiej formy. Ale każdy, kto zna sprawę od środka wie, że to było niemożliwe. Sztab tak rozplanował obciążenia treningowe i całe przygotowania, by prestiżowy memoriał był miejsce, gdzie drużyna będzie dopiero w procesie dochodzenia do mistrzowskiej dyspozycji.

Na pewno zagraliśmy trzy ciekawe mecze. Walczyliśmy i tego akurat nie można nam odmówić i to jest najważniejsze. Wynik jest sprawą drugorzędną. Oczywiście jesteśmy profesjonalnymi sportowcami i nie lubimy przegrywać, tylko zawsze chcielibyśmy wygrywać, ale nasza forma ma być najlepsza na Filipinach. W Gdańsku kręciliście nosem, a potem w Chinach to wyglądało lepiej - stwierdził Fornal.

Przyjmujący tym samym zwrócił uwagę na finał Ligi Narodów, zakończony spektakularnym triumfem "biało-czerwonych", choć w próbie generalnej w Trójmieście wcale nie było tak kolorowo.

28-latek przyznał, że intensywność ostatnich dni, rozgrywając mecze dzień po dniu, dało się odczuć. - Na pewno mamy siłownię w nogach. Byliśmy na niej w piątek i niedzielę rano, dlatego wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy w szczycie formy dynamicznej, ale tak jak mówię, wszystko przyjdzie. W Chinach wyglądaliśmy bardzo dobrze i mam nadzieję, że to się powtórzy - optymistycznie zakończył wicemistrz olimpijski.

Artur Gac, Tauron Arena Kraków

