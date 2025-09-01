Niepokój po porażce polskich siatkarzy, a tu taka wiadomość od Wilfredo Leona

Jak bardzo falowała gra reprezentacji Polski w meczu z Argentyną, który odbył się wczoraj wieczorem, na zakończenie tego wielkiego turnieju, który ściągnął do Krakowa tłumy kibiców siatkówki? Dobrym odzwierciedleniem jest to, jak na tle zwycięzców turnieju, którzy wywalczyli komplet 9 punktów, prezentował się Wilfredo Leon.

W pierwszym secie nasz gwiazdor pokazał się bardzo blado, tak w ataku, jak również na polu zagrywki, gdzie seryjnie popełniał błędy. Przyjmujący, który wyszedł w pierwszym składzie, w końcówce został dwa razy zablokowany, a wejście na plac Kamila Semeniuka w jego miejsce już nie uratowało wyniku.

Wilfredo Leon: Jestem w bardzo dobrej dyspozycji, a mentalnie jeszcze lepszej

Sporą metamorfozę reprezentant Polski przeszedł w drugiej partii, wchodząc już na znacznie wyższy poziom i zdobywając cenne punkty, które pozwoliły wyrównać stan meczu. Niestety, w przekroju całego spotkania, lepszą drużyną byli goście i to podopieczni Marcelo Mendeza, który zaskakująco często pieklił się przy czelendżach, gdy domagał się innych interpretacji spornych sytuacji.

Wilfredo Leon był jednym z dwóch najlepiej punktujących zawodników naszej kadry (zdobył 14 punktów, podobnie jak Bartosz Kurek), ale rzut oka w statystyki był już znacznie mniej pozytywnym doznaniem. Nie tylko procenty na przyjęciu, ale także w ataku nie rzucały na kolana. Tyle tylko, że na tym etapie przygotowań do mistrzostw świata trzeba z należytą miarą analizować dane, które płyną po tych trzech spotkaniach.

- Nogi są ciężkie, generalnie całe ciało jest bardzo ciężkie, ale bardzo dobrze. Naprawdę daliśmy radę i nie mamy kontuzji, z czego jestem bardzo zadowolony. Taki był nasz cel - podkreślił nadrzędny priorytet czołowy siatkarz świata.

Wiele błędów, które unaoczniło spotkanie z Argentyną, a także to wcześniejsze z Brazylią, będzie pokaźnym materiałem do wyciągania wniosków przez trenera, między innymi w kontekście zestawiania pierwszej szóstki.

- Trener za każdym razem ogląda dużo materiału, a teraz będzie miał jeszcze więcej do oglądania. W kolejnym meczu z Brazylią (4 września w Łodzi - przyp.) będziemy już w innej dyspozycji. Mam nadzieję, że trochę lepiej będzie wyglądało nasze granie, a wiadomo, że głównym zadaniem są mistrzostwa świata - zaakcentował Leon.

Zapytany, czy mając już mnóstwo doświadczenia z przygotowywania się do kluczowych imprez i wiedząc, jak powinien się czuć na tym etapie szlifowania formy do startującego 12 września turnieju (Polacy pierwszy mecz grają dzień później), czuje optymizm w kontekście mistrzostw świata, Wilfredo mówił wyłącznie optymistycznie.

- Ja jestem bardzo pozytywny. Do tej pory pracowaliśmy bardzo ciężko, ale czuję się bardzo dobrze. Duży ciężar mam na swoich plecach i nogach, lecz kolana nie bolą i to jest najważniejsze. Czyli mam tylko to utrzymać i iść dalej - stwierdził multimedalista.

Odniósł się także do tego, co pokazał występ przeciwko Argentynie, że nawet jeśli nie wchodzi dobrze w spotkanie, to szybko jest w stanie przekalibrować swoje granie. I tutaj także, z wypowiedzi 32-latka, powiało sporym optymizmem.

- Tak jak mówię, oby nie było kontuzji, mam taką nadzieję. I do przodu. Jestem w bardzo dobrej dyspozycji, technicznie też, a mentalnie jeszcze lepiej. Czyli będzie dobrze - puścił oko wicemistrz olimpijski, spragniony przywiezienia złota z Filipin.

Artur Gac, Tauron Arena Kraków

Łatwo wpaść w panikę, ale ja tego nie zrobiłam” – Świątek o meczu z Kalińską [WIDEO] AP © 2025 Associated Press

Wilfredo Leon - jeden z asów reprezentacji Polski Oliwia Domanska East News