Najpierw taka sensacja, a teraz to. Nokaut. Wysłali sygnał do kadry Grbicia
Od niespodziewanej wygranej 3:0 z Brazylią 22. edycję Memoriału Huberta Jerzego Wagnera rozpoczęła kadra Argentyny. W sobotę mieli szansę udowodnić, że nie był to przypadek, bowiem zmierzyli się z drużyną Serbii, która uległa w piątek Polsce. Spotkanie okazało się prawdziwym show zawodników z Ameryki Południowej i zwyciężyli oni cały mecz 3:0. Drużyna Marcelo Mendeza rozegra jeszcze jedno spotkanie. W niedzielę rywalizować będzie z kadrą Nikoli Grbicia.
Po dłuższej przerwie od międzynarodowych rozgrywek do gry wrócili siatkarze najlepszych drużyn. Wśród nich znajduję się m.in. reprezentacja Polski, która jest gospodarzem 22. edycji Memoriału Huberta Jerzego Wagnera. Poza nią, w gronie uczestników znajdują się jeszcze kadry Serbii, Argentyny i Brazylii. "Biało-Czerwoni" na rozpoczęcie pewnie pokonali Serbów, a Argentyna niespodziewanie ograła Brazylijczyków.
W sobotę ekipa z Ameryki Południowej chciała ponownie wygrać swój mecz, tym razem z drużyną Gheorghe Cretu. Spotkanie lepiej rozpoczęła bałkański zespół, a szczególnie dobrze działał blok, przez który nie mogli się przedrzeć Argentyńczycy, przez co tablica wyników wskazywała już 7:3.
Ci kontynuowali dobrą grę, dzięki czemu wygrali już 10:6. Wtedy jednak do gry wróciła drużyna Marcelo Mendeza i zdołała doprowadzić do wyrównania - 11:11. Grę kontrolowali jednak Europejczycy, bowiem po chwili było już 15:13. Ponownie jednak straty te odrobili rywale, a co więcej, wygrywali nawet 19:16. Końcówka seta to już prawdziwy popis w wykonaniu Luciano De Cecco i spółki. Było 21:17, a kilka akcji później doprowadzili do piłek setowych. Ostatecznie pierwszą partię domknęli, wygrywając ją do 20.
Świetna forma Argentyny, prawdziwy popis
Zespół z Ameryki Południowej zupełnie inaczej rozpoczęli drugą partię, bowiem błyskawicznie odskoczyli przeciwnikom na trzypunktowe prowadzenie. Chwilę później było już 8:3, a o czas poprosił Cretu. Ten jednak nie przyniósł oczekiwanych efektów, gdyż Argentyna prowadziła już 11:5.
Świetnie spisywał się Luciano Vicentin, a jego zespół grał coraz lepiej, co udowadniał wynik - 15:7. Serbowie nie potrafili odwrócić losów tej partii i mylili się w łatwych sytuacjach. To wykorzystywali brązowi medaliści igrzysk olimpijskich z Tokio i doprowadzili do prowadzenia aż 20:12.
Ostatecznie swojego prowadzenia nie oddali już do końca seta i wygrali go 25:18.
Mendez może świętować, co za mecz
Kolejna odsłona meczu znów zaczęła się po myśli Argentyńczyków. Popełniali mało błędów i skutecznie atakowali, dzięki czemu prowadzili 6:3. Wynik oraz wydarzenia z poprzedniego seta nie podłamały rywali, gdyż odrobili stratę do zaledwie jednego "oczka" - 9:8. Zespół Mendeza nic sobie z tego nie zrobił i kontynuował świetną grę, prowadząc 13:10.
Argentyna ewidentnie chciała zamknąć spotkanie w trzech setach i w końcówce partii zaczęła bardziej ryzykować, szczególnie na zagrywce. W ten sposób zrobiło się 17:14, a chwilę później 19:15.
Ostatecznie zdołali wygrać seta 25:17, a całe spotkanie 3:0. Przed nimi jeszcze jedno spotkanie. W niedzielę zagrają z reprezentacją Polski.