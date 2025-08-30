Po dłuższej przerwie od międzynarodowych rozgrywek do gry wrócili siatkarze najlepszych drużyn. Wśród nich znajduję się m.in. reprezentacja Polski, która jest gospodarzem 22. edycji Memoriału Huberta Jerzego Wagnera. Poza nią, w gronie uczestników znajdują się jeszcze kadry Serbii, Argentyny i Brazylii. "Biało-Czerwoni" na rozpoczęcie pewnie pokonali Serbów, a Argentyna niespodziewanie ograła Brazylijczyków.

W sobotę ekipa z Ameryki Południowej chciała ponownie wygrać swój mecz, tym razem z drużyną Gheorghe Cretu. Spotkanie lepiej rozpoczęła bałkański zespół, a szczególnie dobrze działał blok, przez który nie mogli się przedrzeć Argentyńczycy, przez co tablica wyników wskazywała już 7:3.

Ci kontynuowali dobrą grę, dzięki czemu wygrali już 10:6. Wtedy jednak do gry wróciła drużyna Marcelo Mendeza i zdołała doprowadzić do wyrównania - 11:11. Grę kontrolowali jednak Europejczycy, bowiem po chwili było już 15:13. Ponownie jednak straty te odrobili rywale, a co więcej, wygrywali nawet 19:16. Końcówka seta to już prawdziwy popis w wykonaniu Luciano De Cecco i spółki. Było 21:17, a kilka akcji później doprowadzili do piłek setowych. Ostatecznie pierwszą partię domknęli, wygrywając ją do 20.

Świetna forma Argentyny, prawdziwy popis

Zespół z Ameryki Południowej zupełnie inaczej rozpoczęli drugą partię, bowiem błyskawicznie odskoczyli przeciwnikom na trzypunktowe prowadzenie. Chwilę później było już 8:3, a o czas poprosił Cretu. Ten jednak nie przyniósł oczekiwanych efektów, gdyż Argentyna prowadziła już 11:5.

Świetnie spisywał się Luciano Vicentin, a jego zespół grał coraz lepiej, co udowadniał wynik - 15:7. Serbowie nie potrafili odwrócić losów tej partii i mylili się w łatwych sytuacjach. To wykorzystywali brązowi medaliści igrzysk olimpijskich z Tokio i doprowadzili do prowadzenia aż 20:12.

Ostatecznie swojego prowadzenia nie oddali już do końca seta i wygrali go 25:18.

Mendez może świętować, co za mecz

Kolejna odsłona meczu znów zaczęła się po myśli Argentyńczyków. Popełniali mało błędów i skutecznie atakowali, dzięki czemu prowadzili 6:3. Wynik oraz wydarzenia z poprzedniego seta nie podłamały rywali, gdyż odrobili stratę do zaledwie jednego "oczka" - 9:8. Zespół Mendeza nic sobie z tego nie zrobił i kontynuował świetną grę, prowadząc 13:10.

Argentyna ewidentnie chciała zamknąć spotkanie w trzech setach i w końcówce partii zaczęła bardziej ryzykować, szczególnie na zagrywce. W ten sposób zrobiło się 17:14, a chwilę później 19:15.

Ostatecznie zdołali wygrać seta 25:17, a całe spotkanie 3:0. Przed nimi jeszcze jedno spotkanie. W niedzielę zagrają z reprezentacją Polski.

