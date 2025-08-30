Partner merytoryczny: Eleven Sports

Najpierw taka sensacja, a teraz to. Nokaut. Wysłali sygnał do kadry Grbicia

Paweł Nowak

Paweł Nowak

Od niespodziewanej wygranej 3:0 z Brazylią 22. edycję Memoriału Huberta Jerzego Wagnera rozpoczęła kadra Argentyny. W sobotę mieli szansę udowodnić, że nie był to przypadek, bowiem zmierzyli się z drużyną Serbii, która uległa w piątek Polsce. Spotkanie okazało się prawdziwym show zawodników z Ameryki Południowej i zwyciężyli oni cały mecz 3:0. Drużyna Marcelo Mendeza rozegra jeszcze jedno spotkanie. W niedzielę rywalizować będzie z kadrą Nikoli Grbicia.

Mecz Serbia - Argentyna
Mecz Serbia - ArgentynaMICHAL PLASZYK / 400MM.PL /NEWSPIX.PLNewspix.pl

Po dłuższej przerwie od międzynarodowych rozgrywek do gry wrócili siatkarze najlepszych drużyn. Wśród nich znajduję się m.in. reprezentacja Polski, która jest gospodarzem 22. edycji Memoriału Huberta Jerzego Wagnera. Poza nią, w gronie uczestników znajdują się jeszcze kadry Serbii, Argentyny i Brazylii. "Biało-Czerwoni" na rozpoczęcie pewnie pokonali Serbów, a Argentyna niespodziewanie ograła Brazylijczyków.

W sobotę ekipa z Ameryki Południowej chciała ponownie wygrać swój mecz, tym razem z drużyną Gheorghe Cretu. Spotkanie lepiej rozpoczęła bałkański zespół, a szczególnie dobrze działał blok, przez który nie mogli się przedrzeć Argentyńczycy, przez co tablica wyników wskazywała już 7:3.

Ci kontynuowali dobrą grę, dzięki czemu wygrali już 10:6. Wtedy jednak do gry wróciła drużyna Marcelo Mendeza i zdołała doprowadzić do wyrównania - 11:11. Grę kontrolowali jednak Europejczycy, bowiem po chwili było już 15:13. Ponownie jednak straty te odrobili rywale, a co więcej, wygrywali nawet 19:16. Końcówka seta to już prawdziwy popis w wykonaniu Luciano De Cecco i spółki. Było 21:17, a kilka akcji później doprowadzili do piłek setowych. Ostatecznie pierwszą partię domknęli, wygrywając ją do 20.

Świetna forma Argentyny, prawdziwy popis

Zespół z Ameryki Południowej zupełnie inaczej rozpoczęli drugą partię, bowiem błyskawicznie odskoczyli przeciwnikom na trzypunktowe prowadzenie. Chwilę później było już 8:3, a o czas poprosił Cretu. Ten jednak nie przyniósł oczekiwanych efektów, gdyż Argentyna prowadziła już 11:5.

Zobacz również:

Artur Szalpuk (z lewej) i Szymon Jakubiszak
Memoriał Wagnera

Polski siatkarz dostał "cynk" od dziewczyny. "Sprawdzałem, czy to nie fake"

Artur Gac
Artur Gac

    Świetnie spisywał się Luciano Vicentin, a jego zespół grał coraz lepiej, co udowadniał wynik - 15:7. Serbowie nie potrafili odwrócić losów tej partii i mylili się w łatwych sytuacjach. To wykorzystywali brązowi medaliści igrzysk olimpijskich z Tokio i doprowadzili do prowadzenia aż 20:12.

    Ostatecznie swojego prowadzenia nie oddali już do końca seta i wygrali go 25:18.

    Mendez może świętować, co za mecz

    Kolejna odsłona meczu znów zaczęła się po myśli Argentyńczyków. Popełniali mało błędów i skutecznie atakowali, dzięki czemu prowadzili 6:3. Wynik oraz wydarzenia z poprzedniego seta nie podłamały rywali, gdyż odrobili stratę do zaledwie jednego "oczka" - 9:8. Zespół Mendeza nic sobie z tego nie zrobił i kontynuował świetną grę, prowadząc 13:10.

    Argentyna ewidentnie chciała zamknąć spotkanie w trzech setach i w końcówce partii zaczęła bardziej ryzykować, szczególnie na zagrywce. W ten sposób zrobiło się 17:14, a chwilę później 19:15.

    Ostatecznie zdołali wygrać seta 25:17, a całe spotkanie 3:0. Przed nimi jeszcze jedno spotkanie. W niedzielę zagrają z reprezentacją Polski.

    Memoriał Huberta Wagnera
    Turniej główny
    30.08.2025
    18:00
    Zakończony
    Wszystko o meczu
    Chóralnie odśpiewane „Sto lat” dla Bartosza Kurka po meczu Polska – Serbia. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Zobacz również:

    Na zdjęciu premier Donald Tusk oraz prezydent Karol Nawrocki
    Sportowe życie

    Nawrocki zaskoczył Tuska. A teraz sypią się gromy. "Drwina z obywateli"

    Tomasz Brożek
    Tomasz Brożek
    Siatkarze drużyny narodowej Argentyny świętują zdobycie punktu podczas meczu, stojąc razem przy siatce z uniesionymi rękami, na tle trybun z kibicami.
    Siatkarze reprezentacji ArgentynyPAWEL PIOTROWSKI/400MM.PL/NEWSPIX.PLNewspix.pl
    Siatkarze reprezentacji Serbii
    Siatkarze reprezentacji Serbiivolleyballworld.commateriały prasowe

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja