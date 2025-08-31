Mistrzostwa świata coraz bliżej, a tu takie słowa. Grbić przestrzega Polaków

Polscy siatkarze rozpoczęli XXII Memoriał Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie od zwycięstwa w trzech setach nad reprezentacją Serbii. W sobotę jednak musieli uznać wyższość brązowych medalistów Ligi Narodów - Brazylijczyków, z którymi przegrali przed własną publicznością.

Początek setów był dość wyrównany z obu stron, jednak w decydujących momentach końcówek partii to drużyna z Ameryki Południowej okazywała się skuteczniejsza.

"W szczególności ich atakujący rozegrał dziś fenomenalny mecz, duże brawa za to, jak prezentował się zarówno w ataku, jak i na zagrywce. W naszej drużynie szkoda tej ostatniej piłki w trzecim secie, bo goniliśmy wynik i centymetry zadecydowały, że piłka była nie po bloku. Wydawało nam się, że otarła się o palce, ale challenge to zweryfikował, więc nie ma wątpliwości." - ocenił po meczu Jan Firlej.

Polacy ulegli Brazylii, Nikola Grbić przed tym uczula siatkarzy

Mecze w Tauron Arenie w Krakowie stanowią dla "Biało-Czerwonych" ważny element przygotowań do mistrzostw świata, które już za niecałe dwa tygodnie rozpoczną się na Filipinach. Zarówno zawodnicy, jak i trener Nikola Grbić zaznaczali, że nawet porażki są częścią budowania formy na najważniejszą imprezę tego sezonu.

"Wiadomo, że taka siłownia nie pomaga w graniu w siatkówkę, ale nie chcę się tym tłumaczyć. Robimy to po to, by odpowiednia dyspozycja przyszła we właściwym momencie - tak jak miało to miejsce w Lidze Narodów."

Musimy też uczyć się grać na zmęczeniu, bo mistrzostwa świata to długi turniej. Trener uczula nas, że w innej dyspozycji zaczyna się taki turniej, a w innej kończy, dlatego takie doświadczenie jest potrzebne.

"To spotkanie było dobre pod kątem analizy. Zawodnicy mieli okazję zagrać i się pokazać. Nie dramatyzowałbym, bo nie zagraliśmy wcale bardzo słabego meczu." - podkreślił.

Mistrzostwa Świata siatkarzy na Filipinach rozpoczną się 12 września. Polacy do rywalizacji przystąpią dzień później, a ich pierwszym przeciwnikiem będzie reprezentacja Rumunii.

"Graliśmy już w Chinach i temperatura jest bardzo zbliżona. To nie są komfortowe warunki, ale wszystkie drużyny mają takie same, więc to najważniejsze. Przy dłuższych wymianach trzeba uważać na mokrą piłkę, jednak każdy gra w tych samych okolicznościach, więc nie ma co narzekać."

W trzecim meczu Memoriału Wagnera polscy siatkarze zmierzą się z reprezentacją Argentyny. Wcześniej na godzinę 15:15 zaplanowano spotkanie pomiędzy Brazylią a Serbią.

