"Po badaniach i konsultacjach medycznych sztab szkoleniowy i Mateusz Bieniek podjęli decyzję o zakończeniu sezonu reprezentacyjnego. Rehabilitacja ma doprowadzić do odzyskania pełnej sprawności. Mateuszowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Do zobaczenia w sezonie olimpijskim" - przekazano w pilnym komunikacie wydanym w sobotę.

Do sił wraca za to Bartosz Kurek , który wypadł z gry podczas turnieju finałowego Ligi Narodów. Atakujący i kapitan kadry przebywa razem z kolegami z drużyny i niewykluczone, że wkrótce zobaczymy go na parkiecie, co po meczu ze Słowenią zasugerował Nikola Grbić.