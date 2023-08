Po zakończeniu starcia na pytania dziennikarzy odpowiadał Nikola Grbić , który podkreślił, że żaden trener nie lubi przegrywać, ale zarazem zasugerował, że taki wynik był do przewidzenia, ponieważ jego podopieczni znajdują się na innym etapie przygotowań niż część drużyn.

Jak ciągle powtarzałem, przygotowywaliśmy się przez dwa tygodnie z dużymi obciążeniami, wykonując intensywną pracę fizyczną. Mówiłem także, że w Krakowie nawet nie zbliżymy się do poziomu, jaki prezentowaliśmy w Gdańsku

Karol Kłos docenił młodego kibica. A jego koledzy żartują

I chociaż polscy siatkarze nie mają prawa do zadowolenia z powodu porażki , to wynik spotkania najwyraźniej nie był w stanie zepsuć świetnej atmosfery panującej w zespole. Świadczą o tym komentarze pod zdjęciem Karola Kłosa , który docenił jednego z kibiców.

"Dzisiaj były też bardzo miłe akcenty! Uprzedziłem Małego, że może być trochę mokra" - zażartował, pozując do zdjęcia już bez koszulki, co szybko wykorzystali jego koledzy z drużyny. "Odpuść deserek" - ironizował Jakub Kochanowski.

Krok dalej poszedł Aleksander Śliwka, który żartobliwie zasugerował, że Kłos musiał napiąć brzuch, by wyglądał na płaski. "Każdy powód dobry, żeby wrzucić zdjęcie z napinką" - napisał, na co odpowiedział mu wywołany do tablicy siatkarz. "Złe światło" - odparł, dodając uśmiechniętą emotikonkę.