Łukasz Kaczmarek, atakujący Jastrzębskiego Węgla: - Przede wszystkim rola oficjalnego kibica (śmiech). Miałem tutaj jedną akcję marketingową, stąd też mam taką, a nie inną plakietkę. Jednak głównie przyjechałem w roli kibica i przyjaciela tych wszystkich chłopaków, bo cały czas mamy świetne relacje. Będę miał czas, żeby się z nimi spotkać w hotelu i porozmawiać, bo dawno nie widzieliśmy się i stęskniliśmy za sobą.

W reprezentacyjnym gronie nie widzieliście się długo.

- Praktycznie od poprzedniego sezonu. Wiadomo, że z wieloma chłopakami pojedynczo widzieliśmy się w trakcie sezonu. Tydzień temu była wielka okazja na weselu u Kamila Semeniuka, żeby spotkać się i porozmawiać. Teraz jest ostatnia okazja na to, żeby z nimi pobyć przed wyjazdem na docelową imprezę tego sezonu.

Z jednej strony memoriał Wagnera to turniej towarzyski, z drugiej jednak na tyle prestiżowy, że zwyczajnie nie wypadało przejść wobec niego obojętnie. Mierzenie się w tym momencie z naprawdę mocnymi rywalami to był najlepszy sposób na wykonanie ostatniego szlifu formy?

- Oczywiście, że tak. Nazywamy ten turniej towarzyskim, a to jest memoriał wybitnej osoby, która była niesamowita dla polskiej siatkówki. Niby mecze są towarzyskie, a tutaj mamy pełną halę ludzi. Wiele razy występowałem w memoriale i uważam, że to jest coś wspaniałego. To pokazuje, jakich mamy wspaniałych kibiców, którzy przychodzą na mecze towarzyskie i wypełniają arenę po brzegi. A sportowo uważam, że to jest naprawdę fajne przetarcie dla chłopaków przed mistrzostwami świata, do tego jeszcze w najbliższy czwartek zagrają z Brazylią. Zawsze, gdy graliśmy tu na memoriale, nasza forma jeszcze była daleka od tej, jaka powinna być na docelowej imprezie. Teraz chłopaki są w ciężkim treningu, bo ta najlepsza forma ma przyjść na najważniejsze momenty. Wiemy też bardzo dobrze, że rywali w grupie na Filipinach mamy, jakich mamy, więc do pierwszej części rywalizacji możemy podejść jeszcze na 70 procent swoich możliwości, a i tak te mecze wygramy. Najwyższa forma ma przyjść na pucharową część mistrzostw świata.

Doczekaliśmy się powrotu Bartosza Kurka i Norberta Hubera, za którymi perturbacje zdrowotne, a wiemy ile znaczą dla kadry Nikoli Grbicia. Ten drugi był dla siebie bardzo krytyczny za mecz z Serbią, doszło do tego, że oceniał się surowiej, niż uważał szkoleniowiec. Niemniej obaj pokazali, że odzyskali fizyczny potencjał, by do czasu najważniejszych meczów na mistrzostwach wejść na swoje obroty.

- Zdecydowanie, dołączają dwa wielkie nazwiska, Norbert Huber, wspaniały środkowy i Bartek Kurek, ikona polskiej siatkówki, ale przede wszystkim mentor tej grupy. Ja z Bartkiem pracowałem na kadrze przez ostatnich praktycznie 9 lat i to jest, uważam, naprawdę mentor i wzór do naśladowania dla tej grupy. To jest niesamowicie ważne, że Bartek jest z tą drużyną, swoim doświadczeniem może chłopakom niezwykle pomóc, nie tylko na boisku, a choćby wypowiadając jakieś dobre słowo. On może tę drużynę naprawdę poprowadzić po upragniony tytuł mistrzów świata. Nie pompując żadnego balonika uważam, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze po złoty medal.

To chyba rzeczywiście nie jest kwestia pompowania. Ot Argentyńczyk Raul Lozano, były trener polskiej kadry, z którym rozmawiałem w Krakowie, bez żadnych wątpliwości stwierdził, że faworytem numer jeden do złota są Polacy.

- Bezapelacyjnie. Jest głębia składu, niesamowity mix doświadczenia z młodością. Wiemy dobrze, że Amerykanie nie są swoim topowym, pierwszym składem. Wiemy, że we Włoszech tyle co wypadł Daniele Lavia, a to naprawdę bardzo, bardzo ważny przyjmujący. Wiemy, że Francuzi także mają swoje problemy, a to są trzy reprezentacje, które powiedzmy można porównać. Do tego osłabienia u Japończyków, bo nie mają Yuji Nishidy ani Masahiro Sekity.

My, na ich tle, mamy problem, ale bogactwa.

- To nie jest problem. Nazwałbym to, że mamy urodzaj bogactwa. Ja głęboko w chłopaków wierzę i naprawdę może ten sezon okazać się wspaniały. Tego im z całego serca jak najbardziej życzę.

Dwa pierwsze, nieoczywiste nazwiska, które mówią jak zdolną mamy młodzież, to libero Maksymilian Granieczny i środkowy Jakub Nowak. Z jednej strony trochę byłeś zaskoczony, a z drugiej strony pozytywnie zbudowany, że trener Grbić ma zdolność do tego, by takich siatkarzy dosyć szybko kreować i wprowadzić na siatkarską estradę?

- Na pewno trener Grbić jest wyśmienitym fachowcem i pokazuje to od początku, kiedy objął reprezentację. Każdy turniej, na jaki jedziemy, kończymy się medalem. O Maksiu słyszałem wiele wspaniałych słów. Nawet rozmawiałem z asystentem kadry, który w samych superlatywach wypowiadał w perspektywie sezonu, gdzie będę razem z nim w Jastrzębskim Węglu. Kubę Nowaka, jeśli mam być szczery, pierwszy raz widziałem na parkietach reprezentacyjnych, bo nie oglądałem pierwszej ligi. A to jest też coś fenomenalnego, że wygrywa Ligę Narodów i jedzie na mistrzostwa świata, a chłopak jeszcze nie zagrał meczu w PlusLidze. To tylko pokazuje, że jest głębia składu i wszystkie "papiery" na to, by walczyć o najwyższe cele.

Operując twoim językiem, w tym "urodzaju bogactwa" na końcu trzeba było podjąć decyzję i odesłać do domu jednego zawodnika. Wielkim wygranym jest Artur Szalpuk, a trudna sytuacja po raz drugi spotkała Bartosza Bednorza.

- Trener Nikola był z nimi całe lato, obserwował tę grupę i wybrał taką, jaką uważa za najlepszą na mistrzostwa świata. Wszyscy dobrze wiemy, że różne wybory trenera Grbicia były w różny sposób komentowane. Myślę, że będzie się rozliczało to po mistrzostwach świata. Ja, jeśli chodzi o takie rzeczy, nie chcę zabierać głosu w tej sprawie, ponieważ nie byłem w tej grupie, a to trener Nikola Grbić wie najlepiej jaką grupę wybrać, by odniosła sukces.

Szkoleniowcowi było piekielnie ciężko, na co zwracał uwagę, ale jego kompetencje związane są także z tymi ostatecznymi rozstrzygnięciami.

- Myślę, że dla trenera Grbicia to są najtrudniejsze momenty w kadrze. Takie bogactwo, jakie my mamy… Do tego wiemy, że ta grupa jest tak ze sobą zżyta. Widziałem to przez lata, gdy nadchodził moment takiej decyzji i ktoś od tej grupy odchodził. Więc nie dość, że dla trenera jest to na pewno bardzo ciężkie, to także dla całej grupy, bo wszyscy się trzymamy i wspieramy. Więc to są trudne momenty dla wszystkich, ale wiem, że trener Nikola dokonał takich wyborów, ponieważ obserwował chłopaków przez cały sezon reprezentacyjny. I na pewno miał jakieś argumenty do tego, żeby zdecydować tak, a nie inaczej.

Czy ty, po kibicowsku, wybierasz się na Filipiny, czy będziesz dopingował kolegów z Polski?

- Nie pojadę, ponieważ już od dwóch tygodni kontynuuję okres przygotowawczy z Jastrzębiem. Tak że spokojnie się przygotowuję do kolejnego ważnego na mnie sezonu ligowego, a chłopaków będę sprzed telewizorem obserwował i im kibicował.

