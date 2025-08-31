- Jestem mega szczęśliwy i ciągle spełniam marzenia. Strasznie się cieszę - tych kilka słów przewijało się w wypowiedziach 20-letniego Jakuba Nowaka, z którym w sobotni wieczór rozmawialiśmy w Tauron Arenie po meczu z Brazylią podczas memoriału Huberta Jerzego Wagnera.

I nie ma się czemu absolutnie dziwić, bo to historia tak nieoczywista, jak początkowo nieoczywiste było to, że pochodzący z niewielkiej wsi pod Tomaszowem Mazowieckim chłopiec do tego stopnia będzie rozwijał się jako siatkarz. Zresztą, tutaj wcale nie trzeba sięgać lata wstecz, by pokazać dynamikę zdarzeń. Jeszcze rok temu, Nowak stał na zwykłym peronie, ale kilka miesięcy później został zgarnięty przez superszybki pociąg, o miejsce, w którym bez kompleksów walczył na zapleczu najlepszej ligi świata i pod okiem Grbicia.

Nowak zapytany o rywalizację z Huberem. Jednoznaczna reakcja

Dokładnie rok temu, we wrześniu, zaczynał sezon w pierwszej lidze, a teraz, w przededniu mistrzostw świata na Filipinach, rozgrywa mecze kontrolne przed 15-tysięczną publicznością w stolicy Małopolski.

- Czy ja to wszystko sobie wyobrażałem? No nie bardzo, ale fajnie i strasznie się cieszę, że tak potoczyła moja kariera, bo nie będę nikogo oszukiwał, że tego się spodziewałem. To jest niesamowite, ile przez ten czas otworzyło mi się drzwi i jestem z tego niezwykle zadowolony - promieniał Nowak, najpierw wybrany najlepszym blokującym PLS 1. Ligi (103 punkty blokiem), a następnie na uroczystej gali nagrodzony mianem MVP całych rozgrywek.

Zapytany, jakie przesłanie skierowałby dla młodych chłopaków, którzy za dwa tygodnie zaczną pierwszą ligę, powiedział: - Grać, wygrywać, starać się i spokojnie czekać na to, że kiedyś będzie szansa w wyższej dywizji czy nawet w kadrze narodowej. Bo tak, jak na moim przykładzie, trener nie tylko patrzy na najwyższe poziomy, ale też zerknął na ten niższy poziom. Więc, krótko mówiąc, po prostu grać i ciężko trenować - podkreślił.

Niedawno przeciwko Brazylii, w półfinale turnieju finałowego Ligi Narodów, młodzian zagrał wyśmienite spotkanie. Tym razem tak dobrze nie było. Obiektywne przyczyny są oczywiste, ale jak to wyglądało z perspektywy objawiania kadry?

- Tak to bywa, że czasem gra się lepszy, a czasem gorszy mecz. Na pewno szkoda, jesteśmy też w ciężkim treningu, choć nie chcę tak się tłumaczyć. Po prostu takie momenty się zdarzają i trzeba będzie obejrzeć ten mecz, zobaczyć, co było nie do końca tak i wyciągnąć wnioski - stwierdził. Zakładając, że pozycja Jakuba Kochanowskiego w formacji środka jest niepodważalna, wydaje się, że 20-latek najmocniej o miejsce w szóstce rywalizuje z powracającym po problemach zdrowotnych Norbertem Huberem.

- Nie chcę tak mówić, że rywalizujemy... Jeszcze jest Szymi Jakubiszak, więc to nie jest tak, że ktoś ma zagwarantowane miejsce czy nawet walkę o wyjściowy skład. Jesteśmy bardzo równym zespołem, równi na pozycjach i poza nimi, więc fajnie się rywalizuje, ale z całą czwórką - dyplomatycznie skomentował mierzący 205 cm wzrostu zawodnik.

Znakomity, poprzedni sezon, zaowocował jego transferem do zespołu Steam Hemarpol Norwid Częstochowa. Mimo że, wcześniej tak mocno zaistniał w reprezentacji, otrzymując premierowe powołanie pod koniec marca tego roku, Nowak zapewnia, że gra w polskiej elicie to również przywilej, którego nie może się doczekać.

- Ja podkreślam to, że bardzo wyczekuję na sezon w Plus Lidze i cieszę się, że będę miał okazję właśnie tam zagrać. Nie mogę się doczekać. A czego oczekuję? Na pewno lepszego wyniku niż w poprzednim sezonie. Uważam, że mamy drużynę, która może naprawdę dużo namieszać i będziemy się o to starali - mówi, mając świadomość, że za zespołowego kolegę będzie miał wyśmienitego weterana z Argentyny, 37-letniego Luciano De Cecco. Dzisiaj być może będą mieli okazję zagrać przeciwko sobie. - Zobaczymy, jak sobie poradzi - uśmiechnął się, a w tym jednym zdaniu jest rzecz dla niego charakterystyczna. Szanuje przeciwników, ale nie ma przed nimi kompleksów.

Wracając do spraw kadrowych, Nowak przyznał, że jest wiele momentów, gdy odbywają się rozmowy z trenerem. Nie tylko drużynowe, ale także te indywidualne, które poczytuje sobie za bardzo wartościowe. Generalnie uczestniczenie w tak wymagającym cyklu przygotowań to spore obciążenie nie tylko fizyczne, ale także mentalne. Jak tę sytuację znosi jego młody organizm?

- Tak po prostu ma być, taki jest plan na przygotowanie się do mistrzostwa świata. Teraz trenujemy ciężko, żeby nie być przygotowani na ten turniej, a możliwe, że nawet nie na mecz w Łodzi z Brazylią. Chcemy być jak najbardziej wartościowi na Filipinach - podkreślił nadrzędne założenie.

Jakub Nowak: Chciałbym, żeby każdy przeżył takie coś

Gdy Nikola Grbić w czwartek zdecydował się upublicznić 14-osobową kadrę, którą zabiera na czempionat globu, w pierwszej kolejności porozmawiał z tym, dla kogo było to najboleśniejsze, czyli z Bartoszem Bednorzem. Jako że dzisiaj wiadomości rozchodzą się z prędkością światła, wielu zawodników zostało zaskoczonych. Artur Szalpuk mówił nam w piątek, że o tym, iż jedzie, dowiedział się od swojej dziewczyny. - Kilka razy sprawdzałem, czy to nie jest jakiś fake. Trochę mi zajęło, by ogarnąć, co zostało mi wysłane - uśmiechał się przyjmujący.

Okazuje się, że Grbić ma więcej powierników dobrych informacji w partnerkach swoich siatkarzy, co przyznał także Nowak.

Ja też dowiedziałem się od swojej dziewczyny Wiktorii. Naprawdę powiem, że wstałem z drzemki i po prostu dziewczyna mówi do mnie, dlaczego ja jej nic nie mówię. Sam jeszcze wtedy tego nie wiedziałem

Zapytany, czy się tego spodziewał, bardziej zwrócił uwagę na element zaskoczenia. - Tutaj nikt nie miał, mi się wydaje, 100 procent pewnego miejsca. Na pewno trener miał jakąś swoją wizję. Była też możliwość z trzema środkowymi, więc cieszę się, że dostaję taką szansę. A w zasadzie, że dostaję już tyle szans od trenera, jestem mu bardzo za to wdzięczny i wyczekuję tego wylotu - zapowiedział głodny życiowego wyzwania.

Co się czuje, będąc w tak młodym wieku, gdy w dodatku w takich okolicznościach, kursem z pierwszej ligi, wskakuje się na mistrzostwa świata do kadry, faworyzowanej do złota?

- Szczerze, miałem dużo takich pozytywnych reakcji w ostatnim czasie. Nie chcę mówić, że się do tego przyzwyczajam, ale to jest świetne uczucie. I każdemu życzę takiego uczucia w momencie, w którym jest coś zaskakującego, co wywołuje od razu uśmiech i dzień staje się lepszy pomimo tego, co się mogło wydarzyć wcześniej. To jest niesamowite. Tak jak mówię, podkreślam to, że chciałbym, żeby każdy przeżył takie coś - raduje się Jakub Nowak.

Artur Gac, Tauron Arena Kraków

Jakub Nowak PAWEL PIOTROWSKI/400MM Newspix.pl