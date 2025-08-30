Grbić zapowiada całkowitą rewolucję. Jeden mecz wystarczył. I przestrzega

Rozmowę ze szkoleniowcem otworzyło pytanie wysłannika Interii do Tauron Areny Kraków, który zapytał, jak generalnie, w pierwszych wnioskach i ocenach, podsumowałby występ swoich zawodników, którzy pewnie pokonali Serbię w trzech partiach kolejno do: 20, 13 i 22.

Trener w pierwszym zdaniu od razu zaczął od tego, czego najbardziej mu brakowało. - Myślę, że musimy być lepsi na wysokich piłkach. Widziałem tylko statystykę, muszę jeszcze zobaczyć wideo, ale nie mieliśmy dobrej jakości na wysokiej piłce. Dodatkowo nie było trudnych momentów i teraz też trudniej jest powiedzieć, że było super - stwierdził Nikola Grbić.

Grbić o krytycznych słowach Hubera: To mi się podoba

I dopiero w tym momencie przyszła kolei na delikatne pochwały. - Zagrywka była okay, bo mieliśmy mało błędów, a dużo asów. Myślę też, że nie jesteśmy w naszej najlepszej formy. Musimy szukać nie tylko dyspozycji fizycznej. Jestem zadowolony, że "Kuraś" i "Norbi" (Bartosz Kurek i Norbert Huber - przyp.) grali cały mecz i są okay. Oczywiście też muszą szukać najlepszej formy, ale myślę, że mamy czas. Obaj nie będą grać w każdym meczu, ale dla nich ważne jest zbieranie minut i łapanie rytmu grania - ocenił szkoleniowiec.

Przyznał, że w gruncie rzeczy to samo dotyczy Szymona Jakubiszaka, który w tym spotkaniu początkowo nie przekonał do siebie rozgrywającego, ale sytuacja uległa zmianie.

- On w pierwszym secie nie był wykorzystywany w ataku, ale potem powiedziałem do "Komiego" (Marcina Komendy - przyp.), żeby grał do niego. Nie ma znaczenia, że nie skończył pierwszego ataku. Później to się zmieniło i grał dobrze. Szymon jest dobrym atakującym, może grać lepiej na bloku i tu zrobić więcej, ale potrzebuje jak każdy czas. To jeden z tych zawodników, który w tym sezonie ma najlepszy progres - ocenił Serb.

W rezultacie i przebiegu pierwszego meczu, w którym Argentyna dość gładko ograła Brazylię 3:0 (25:20, 25:22, 25:21), trener widzi więcej niebezpieczeństwa w kontekście dzisiejszego starcia z ekipą trenera Bernardo Rezende.

- Myślę, że z Brazylią będziemy dłużej na boisku, bo nie oczekiwałem, że ten zespół w pierwszym meczu przegra w godzinkę 0:3. Dlatego spodziewam się ich reakcji i sądzę, że będzie to dla nas trudniejszy mecz - podkreślił selekcjoner "biało-czerwonych". W tym miejscu wprost odpowiedział na pytanie, jak bardzo będzie rotował w składzie.

- Czy będzie dużo zmian? Tak, wielu zawodników - odparł. A dopytany, czy powie kogo dotyczą, doprecyzował: - Wszystkich. Całą szóstkę.

Trenerowi przypadło do gustu, że bardzo krytyczny wobec siebie po tym spotkaniu był wspomniany Huber. Generalnie środkowy ganił siebie, a także o całym meczu powiedział, że spotkały się średnio grający zespół z przeciętnym, więc widowisko było średnie.

- To mi się podoba. Jego występ nie był bardzo zły, ale nie miałem też takich oczekiwań, że będzie grał na 80 procent skuteczności w ataku, do tego doda po trzy asy i bloki. Przecież on pierwszy raz grał z "Komim" oficjalny mecz. Generalnie w całym meczu mieliśmy dużą kontrolę, przez co trudniej zrozumieć, gdzie już jest nasza jakość. "Norbi" nie grał super, ale nie grał źle - zrewanżował się Grbić.

W wieku Kurka, który w piątek obchodził 37. urodziny nie widzi najmniejszego problemu, bo zaznaczył, że swoją najlepszą siatkówkę grał w wieku 37-38 lat. A odnośnie ogłoszonej kadry na mistrzostwa świata dał do zrozumienia, że najgorsze, co teraz mogłoby przyjść, to rozprężenie. Natomiast zupełnie nie spodziewa się takiej reakcji wybrańców.

- Czy zeszło ciśnienie z zawodników? Nie widziałem dużej różnicy. Myślę, że jeśli byłby Bednorz a nie Szalpuk, byłaby ta sama sytuacja. Oczywiście gdy zapada taka bardzo ważna decyzja, jak w kontekście mistrzostw świata, wszyscy mają jeden problem mniej. Ale teraz każdy, kto tu jest, musi dawać z siebie wszystko, co najlepsze. Mamy dobrą atmosferę i relacje, a jeśli moja decyzja pomoże w tym, że będą spokojniejsi, to super. Może to większy komfort, ale nie dużo większy. Bo to nie znaczy, że teraz już jesteś pewny. Każdy musi cały czas trenować dobrze. Ostatnia noc, w stosunku do trudnej poprzedniej, była dla mnie spokojniejsza - podsumował Nikola Grbić.

Artur Gac, Tauron Arena Kraków

Nikola Grbić Andrzej Iwańczuk/Reporter East News