Grbić wprost po ważnym turnieju, zdiagnozował problem kadry. Potem takie wyznanie

Po dłuższej przerwie do gry wróciła siatkarska reprezentacja Polski. Drużyna prowadzona przez Nikolę Grbicia spędziła ostatnie tygodnie w Zakopanem, gdzie przygotowywała się do nadchodzących wielkimi krokami mistrzostw świata (12-28 września). Jednym z ostatnich sprawdzianów przed wylotem na Filipiny (tam odbędzie się turniej) była 22. edycja Memoriału Huberta Jerzego Wagnera.

Podczas zmagań nasza kadra wygrała 3:0 z Serbią i dwukrotnie przegrała, 0:3 z Brazylią i 1:3 z rewelacją turnieju, Argentyną. Takie wyniki nie załamują jednak serbskiego szkoleniowca, który tuż po zakończeniu zmagań podsumował postawę kadry w Tauron Arenie Kraków.

- Nie stało się nic, czego nie oczekiwaliśmy. Oczywiście nie spodziewałem się przegrania dwóch meczów, 0:3 i 1:3, ale to była okazja, żeby dać każdemu szansę zagrać. Z mojego punktu widzenia nie byłoby to dobre, żeby grać tym samym zespołem trzy dni z rzędu po bardzo trudnym zgrupowaniu w Zakopanem. Wynik nie był głównym celem tego turnieju, ale to nie oznacza, że nie chciałem go wygrać. Nie ma znaczenia, kto gra, jak długo, jaka jest jego rola, chcę, by mentalność zwycięzcy była u każdego - mówił.

Szkoleniowiec w rozmowie z dziennikarzami wskazał, że mecze z tego turnieju będzie oglądać i analizować osobno. Każde z tych spotkań było inne, co udowadnia chociażby gra zagrywką. Ta nieco zaniepokoiła naszego trenera.

- Będę analizować ostatnie mecze osobno. Jeśli wrzucić wszystkie do jednego worka, to wyszłoby, że nasz serwis jest niesamowity. Serwisowaliśmy naprawdę dobrze przeciwko Serbii, która zmaga się z problemami w przyjęciu, więc nie jesteśmy tak dobrzy. Przeciwko Brazylii nie zanotowaliśmy żadnego asa, nie było też żadnej piłki przechodzącej. Z Argentyną było ich niewiele więcej, co nie jest w naszym stylu - powiedział.

Jest wielki powrót, Grbić mówi jasno

W reprezentacji podczas turnieju w Krakowie w aktualnym sezonie zadebiutowało dwóch graczy, Bartosz Kurek i Norbert Huber. Zdecydowanie lepiej na boisku prezentował się atakujący. Drugi z wymienionych wciąż nie może znaleźć swojego rytmu po powrocie do gry. Jak wyznał Grbić, jeśli ten wróci do formy, będzie mógł liczyć na grę.

Bartek jest w lepszej formie od "Norbiego". "Kuraś" pracował jednak przez dłuższy czas, był w treningu. Norbert grał ostatni mecz cztery miesiące temu. Potrzebuje złapać rytm meczowy, czucie piłki, serwisu, blokowania. Miał może 10 treningów z rozgrywającymi, dlatego grał więcej. Jak może się poprawić, jak nie spędza czasu na boisku? Jeśli wróci do swojego poziomu, to będzie grać, jeśli nie, to będzie na ławce. To wszystko

Teraz naszych reprezentantów czeka krótkie wolne, a do treningów wrócą w środę. W czwartek, 4 września zmierzą się towarzysko z Brazylią. Będzie to ich ostatni mecz przed wylotem na Filipiny. Selekcjoner kadry przyznał, że w tym meczu wystąpi możliwie najmocniejszy skład.

- Brazylia to ostatni mecz, który rozegramy przed rozpoczęciem Mistrzostwa Świata. Będziemy grać najsilniejszym zespołem. Będziemy mieli trochę inne podejście, niż na tym turnieju. Oczywiście nie zagramy niesamowicie, bo wciąż jesteśmy w okresie przygotowań - dodał.

Tuż po rywalizacji z drużyną z Ameryki Południowej, kadra uda się do Azji. Grbić zdradził, że faza grupowa zostanie potraktowana, jak przygotowanie do dalszej gry.

- Nasz cel to wyjść z grupy i zdobyć 9 punktów. Ten etap zostanie wykorzystany, by się przygotować na 1/8, a potem na 1/4 finału i dalej - zakończył.

Mistrzostwa świata rozpoczną się 12 września, a zakończą 28. W swojej grupie Polacy zmierzą się z Holandią, Katarem i Rumunią.

Polska - Argentyna. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Nikola Grbić Marcin Golba AFP

Siatkarze reprezentacji Polski podczas meczu z Brazylią Łukasz Gągulski PAP