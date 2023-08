Polscy siatkarze przygotowują się do mistrzostw Europy, które rozpoczną się pod koniec miesiąca, a podczas turnieju będą jednymi z faworytów do wywalczenia medalu. Dyspozycja "Biało-Czerwonych" pozostawia jednak obecnie wiele do życzenia, co, jak tłumaczył sam Nikola Grbić, związane jest z etapem przygotowań, na jakim znajduje się kadra. Mówił też o tym Paweł Zatorski, który jako jedyny z ekipy aktualnych wicemistrzów świata znalazł się w "drużynie marzeń" Memoriału Huberta Jerzego Wagnera.