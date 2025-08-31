Cała prawda przed MŚ musi wybrzmieć. Kochanowski wprost do polskich kibiców

W obu meczach, z Serbią i Brazylią, trener Nikola Grbić wysłał do boju dwie różne wyjściowe szóstki. Turniej Huberta Wagnera, choć z jednej strony bardzo prestiżowy, mając w nazwie człon "towarzyski" jest właśnie kapitalną okazją do tego, aby selekcjoner na ostatniej prostej mógł sprawdzić i wiele wariantów oraz wykonać nieskończoną liczbę ruchów, dzięki którym otrzyma bogaty materiał do analizy.

Jakub Kochanowski: Jak znam trenera Grbicia, to...

I tak w pierwszym spotkaniu poczynaniom kolegów z boku boiska przyglądał się Jakub Kochanowski, a już przeciwko Brazylii w wyjściowym zestawieniu pojawił się nasz znakomity środkowy. Generalnie słabe przyjęcia podczas całego meczu powodowało, że biało-czerwonym grało się ciężko. Ten mecz zupełnie nie przypominał niedawnej batalii w półfinale Ligi Narodów, gdzie Polacy ograli odwiecznego rywala 3:0.

- Nie wiem, w sumie nie chcę oceniać naszego jednego elementu. Z pewnością nie był to nasz wyśmienity mecz. Na pewno nie jesteśmy w takiej formie, w jakiej będziemy za jakiś czas. Przeciwnik postawił trudne warunki, bardzo dużą siłę ognia na zagrywce i w ataku. Myślę, że każdej drużynie ciężko by się grało z taką Brazylią. Szkoda, że w żadnym z tych dwóch setów, gdzie byliśmy faktycznie blisko, nie udało się odwrócić wyniku, przełamać i przedłużyć to spotkania. No ale niestety, na tyle nam Brazylijczycy pozwolili - zaczął pomeczową analizę Kochanowski.

Nie było mowy o tym, by zapytany o zestawienie, na jakie zdecydował się Grbić, w nim szukał powodów takiego stanu rzeczy. - Ja w każdym zestawieniu czuję się bardzo dobrze. Także w ogóle mi nie robi różnicy to, z kim jestem na boisku. Wszyscy tutaj są wyśmienitymi siatkarzami, potrafimy ze sobą grać, od dawna już ze sobą trenujemy, więc tutaj nie musimy się zgrywać. Generalnie takie turnieje i mecze towarzyskie to jest fajny moment, żeby każdy poczuł trochę boiska, trener żeby nas zobaczył też w różnym zestawieniu, w różnych sytuacjach, w różnych rolach. Tak że to na pewno dzisiaj dostarczyło trochę materiału dla trenera. Szkoda, że nam nie udało się tego materiału dostarczyć więcej - żałował "Kochan".

Wicemistrz olimpijski zwrócił uwagę, że w ferworze takiego turnieju, na analizę dopiero przyjdzie czas krótko po jego zakończeniu, gdy zawodnicy odpoczną dzień lub dwa dni. - Mamy jeszcze sporo czasu, więc będzie na pewno moment, w którym opowiemy sobie co robimy już okay i nad czym nie trzeba się tak bardzo skupiać, a co jest jeszcze do poprawy. Jak znam trenera, to myślę, że tych rzeczy do poprawy będzie zdecydowanie więcej niż tych, które robimy w porządku - uśmiechnął się jeden z liderów tej drużyny.

Patrząc na dwa dotychczasowe mecze Argentyńczyków, w świetnym stylu wygrane kolejno z Brazylią i Serbią, Kochanowski bezwzględnie spodziewa się bardzo wymagającego meczu.

- Zdecydowanie. Widać, że Argentyna wygląda jakby była najbliżej swojej formy docelowej. Nie wiem czy to dobrze czy źle na takim etapie sezonu, nie mnie to oceniać. Na pewno postawią trudne warunki i my musimy zagrać naprawdę dobrze, żeby ten mecz wygrać. Niezależnie od tego jakim wyjdziemy składem i niezależnie od tego kto będzie ten mecz grał, to na pewno damy z siebie wszystko, żeby ten mecz wyglądał jak najlepiej.

Tuż wcześniej, po pytaniu Interii, ciekawy wątek wybrzmiał z wypowiedzi Marcina Komendy, który zwrócił uwagę, że w dniu meczu z Brazylią rano zespół nie odbył ciężkiej jednostki treningowej w siłowni. Ta miała miejsce w piątek, a później Orły łatwo rozprawili się z Serbią. Pojawiło się zatem zasadne pytanie, kiedy najmocniej czuje się siłownię? Czy w dniu meczu z Brazylią czuli tę z poprzedniego dnia?

- To bardzo indywidualna sprawa, każdy reaguje na siłownię inaczej. Generalnie jesteśmy w treningu dość ciężkim już od dłuższego czasu, więc wzloty i upadki nie są tak widoczne. Raczej jesteśmy delikatnie przygnieceni przez cały czas, ale zawsze na Wagnerze wyglądamy tak samo. Bo to jest zawsze turniej na takim etapie, że już tuż-tuż impreza docelowa. Ale na pewno nie będziemy się tłumaczyć tym, że jesteśmy zmęczeni, bo tutaj wszyscy są zmęczeni, a trzeba grać i wygrywać, więc z Argentyną na pewno wychodzimy i gramy o zwycięstwo - jednoznacznie zadeklarował.

Można by było pomyśleć, że okazja do szybkiego rewanżu na Brazylii pojawi się już 4 września w Łodzi, gdzie obie ekipy stoczą ostatni sparing przed wylotem na Filipiny. Ten wątek o to, w jakim tempie "biało-czerwoni" będą dochodzić do optymalnej formy, skłonił Kochanowskiego, by bardzo precyzyjnie przedstawić kibicom, czego powinni się spodziewać.

Kochanowski: Część procesu łapania dyspozycji w fazie grupowej MŚ

Skoro idziecie z formą w górę, systematycznie, za chwilę znowu będziecie grać z Brazylią, to już będzie zupełnie inny mecz?

- Myślę, że to jeszcze nie będzie zupełnie inny mecz. Uważam, że to nadal będzie zaliczało się do tego etapu, w którym trenujemy długo i ciężko. Nie spodziewałbym się świeżości na żadnych naszych meczach w Polsce. Tą świeżość pewnie będziemy odzyskiwać dopiero na mistrzostwach świata i to pewnie też nie na samym początku - zapowiedział doświadczony siatkarz.

Wszystko to układa się w taką oto całość, że akcenty treningowe zostały skorelowane z tym, jakich rywali Polacy będą mieli w grupie. A że ekipy Holandii, Rumunii i Kataru nie należą do najbardziej wymagających, w teorii Nikola Grbić otrzymał taki komfort rozłożenia przygotowań, że docelowa dyspozycja będzie mogła przychodzić wraz z kolejnym meczem.

- Teoretycznie tak, aczkolwiek jakiekolwiek potknięcie w tej grupie może nam bardzo mocno skomplikować życie w dalszej części turnieju. Tak że myślę, że nie będzie od początku turnieju myślenia o tym, co w fazie pucharowej. Na pewno będziemy się skupiać na tym, żeby każdego przeciwnika pokonać i grać jak najlepiej, poprawiając grę z meczu na mecz. Nie jest tajemnicą, że jesteśmy faworytem tej grupy i zrobimy wszystko, żeby ją wygrać, ale będzie to na pewno część procesu łapania tej pewności siebie i dobrej dyspozycji

Zapytany, jak czuje indywidualnie, co w jego dyspozycji już jest w porządku, a nad czym ma najwięcej pracy, Kochanowski odpowiedział: - Myślę, że każdy z nas ma jakieś swoje przemyślenia, gdzie mniej więcej już jest, gdzie się czuje okay, a gdzie trzeba jeszcze trochę potrenować. Na pewno tych elementów jest sporo, które trzeba poprawić, bo wydaje mi się, że w żadnym elemencie jeszcze nie jesteśmy w swojej formie docelowej. Dlatego pracujemy po trochę nad wszystkim, trochę więcej nad niektórymi rzeczami, ale nad czym, to się dowiemy od trenera.

Artur Gac, Tauron Arena Kraków

