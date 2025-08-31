Bolesna porażka z Brazylią, Nikola Grbić stawia sprawę jasno. Będą zmiany
W drugim meczu Memoriału Wagnera w Krakowie reprezentacja Polski uległa Brazylii 0:3. Dzień wcześniej "Biało-Czerwoni" pewnie pokonali Serbię, jednak starcie z drużyną z Ameryki Południowej od początku zapowiadało się na trudniejsze wyzwanie. Trener kadry Nikola Grbić przyznał po meczu, że zależało mu, aby każdy zawodnik miał szansę występu. Przed niedzielnym spotkaniem zapowiedział kolejne zmiany.
Licznie zgromadzeni kibice w Tauron Arenie w Krakowie od pierwszych piłek oglądali wyrównane widowisko. Pod koniec pierwszej partii na kilkupunktowe prowadzenie wyszła reprezentacja Brazylii i to okazało się decydujące. "Biało-Czerwoni" mimo wejścia na zagrywkę Wilfredo Leona ulegli 23:25.
Druga partia również toczyła się punkt za punkt, jednak w decydujących momentach ponownie skuteczniejsi byli Brazylijczycy, zwyciężając 25:20. W trzecim secie Polacy musieli gonić wynik, co ostatecznie nie udało się.
"Kiedy przegrywamy, musimy nauczyć się, w jakich sytuacjach musimy reagować lepiej, a informacje przekazywane w trakcie meczu muszą być bardziej precyzyjne. To elementy, nad którymi musimy pracować. Nie potrzebujemy jednak pięciu tygodni treningu, żeby było lepiej. Mam już pomysł, na czym powinniśmy się skupić bardziej". - ocenił po meczu Nikola Grbić.
Polscy siatkarze przegrali z Brazylią. Nikola Grbić powtarza jedno
Na sobotnie starcie Nikola Grbić wprowadził zmiany w składzie w porównaniu do meczu z Serbią. Trener "Biało-Czerwonych", podobnie jak po piątkowym spotkaniu, podkreślał, że prezentowana forma nie jest ostateczna i wpisuje się w naturalny okres przygotowań.
"Jeszcze nie jesteśmy na naszym najwyższym poziomie, jednak dużo pracujemy. Brakuje nam wystarczającej szybkości. To typowy okres przygotowań." - ocenił szkoleniowiec.
Oczywiście chciałem, żeby mój zespół był najlepszy na Memoriale Wagnera, ale chciałem też dać każdemu zawodnikowi okazję do gry. Brazylia zagrała świetnie, my zmieniliśmy cały skład i jutro również będą kolejne zmiany.
W trzecim meczu Memoriału Wagnera polscy siatkarze zmierzą się z Argentyną, która jak dotąd odniosła dwa zwycięstwa. Najpierw sensacyjnie pokonała Brazylię w trzech setach, a następnie utrzymała dobrą formę, wygrywając także z Serbią 3:0.
"Argentyna gra bardzo dobrze, jednak ważniejsze jest to, jak my zagramy i jak realizujemy nasze zadania" - zapowiedział Grbić.
"Biało-Czerwoni" swój niedzielny mecz rozpoczną o godzinie 20:30. Wcześniej, o 15:15, zaplanowano starcie Brazylii z Serbią.
Z Tauron Areny Kraków - Natalia Kapustka