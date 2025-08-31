Bolesna porażka z Brazylią, Nikola Grbić stawia sprawę jasno. Będą zmiany

Licznie zgromadzeni kibice w Tauron Arenie w Krakowie od pierwszych piłek oglądali wyrównane widowisko. Pod koniec pierwszej partii na kilkupunktowe prowadzenie wyszła reprezentacja Brazylii i to okazało się decydujące. "Biało-Czerwoni" mimo wejścia na zagrywkę Wilfredo Leona ulegli 23:25.

Druga partia również toczyła się punkt za punkt, jednak w decydujących momentach ponownie skuteczniejsi byli Brazylijczycy, zwyciężając 25:20. W trzecim secie Polacy musieli gonić wynik, co ostatecznie nie udało się.

"Kiedy przegrywamy, musimy nauczyć się, w jakich sytuacjach musimy reagować lepiej, a informacje przekazywane w trakcie meczu muszą być bardziej precyzyjne. To elementy, nad którymi musimy pracować. Nie potrzebujemy jednak pięciu tygodni treningu, żeby było lepiej. Mam już pomysł, na czym powinniśmy się skupić bardziej". - ocenił po meczu Nikola Grbić.

Polscy siatkarze przegrali z Brazylią. Nikola Grbić powtarza jedno

Na sobotnie starcie Nikola Grbić wprowadził zmiany w składzie w porównaniu do meczu z Serbią. Trener "Biało-Czerwonych", podobnie jak po piątkowym spotkaniu, podkreślał, że prezentowana forma nie jest ostateczna i wpisuje się w naturalny okres przygotowań.

"Jeszcze nie jesteśmy na naszym najwyższym poziomie, jednak dużo pracujemy. Brakuje nam wystarczającej szybkości. To typowy okres przygotowań." - ocenił szkoleniowiec.

Oczywiście chciałem, żeby mój zespół był najlepszy na Memoriale Wagnera, ale chciałem też dać każdemu zawodnikowi okazję do gry. Brazylia zagrała świetnie, my zmieniliśmy cały skład i jutro również będą kolejne zmiany.

W trzecim meczu Memoriału Wagnera polscy siatkarze zmierzą się z Argentyną, która jak dotąd odniosła dwa zwycięstwa. Najpierw sensacyjnie pokonała Brazylię w trzech setach, a następnie utrzymała dobrą formę, wygrywając także z Serbią 3:0.

"Argentyna gra bardzo dobrze, jednak ważniejsze jest to, jak my zagramy i jak realizujemy nasze zadania" - zapowiedział Grbić.

"Biało-Czerwoni" swój niedzielny mecz rozpoczną o godzinie 20:30. Wcześniej, o 15:15, zaplanowano starcie Brazylii z Serbią.

Z Tauron Areny Kraków - Natalia Kapustka

Nikola Grbić (na zdjęciu) ma do dyspozycji dwóch świetnych rozgrywających. Co z następcami?

Nikola Grbić