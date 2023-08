Bolesna porażka reprezentacji Polski. Rywale bezlitośni, fatalny początek

Reprezentacja Polski przybyła do Krakowa uskrzydlona wielkim sukcesem , jakim był triumf w tegorocznej Lidze Narodów . Podczas Memoriału Huberta Jerzego Wagnera nieść ma ją także - podobnie jak w Gdańsku - biało-czerwona publiczność, która tłumnie wypełniła trybuny Tauron Areny Kraków.

Memoriał Wagnera: Polska - Słowenia. Nieudany początek drużyny Nikoli Grbicia

Słoweńcy nie speszyli się jednak gromkim dopingiem polskich fanów i bez większej presji od razu mocno weszli w mecz. Już na początku wypracowali się kilkupunktową przewagę , która z czasem wzrosła do czterech "oczek". Na domiar złego - później potrafili skutecznie jej bronić. Polacy walczyli, ale bezskutecznie i przegrali pierwszego seta 21:25.

Reprezentacja Polski przegrała do zera. Bolesny początek Memoriału Wagnera

Początek trzeciego seta ponownie należał do Słoweńców. W naszym ataku wyróżniał się Łukasz Kaczmarek, ale przeciwnicy chwilami wyprawiali wręcz cuda w obronie, odbijając piłki w niezwykle trudnych sytuacjach. Czasami także to im sprzyjało szczęście, jak gdyby taśma "grała razem z nimi". A gdy dołożyli do tego efektywny blok, zatrzymując najpierw Łukasza Kaczmarka, a potem Aleksandra Śliwkę, zrobiło się gorąco. Słoweńcy prowadzili wówczas 11:7. I wcale nie zamierzali się zatrzymywać.