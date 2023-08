Ból głowy Grbicia. Gwiazdor kadry wypada przed ME. To nie koniec problemów

Po badaniach i konsultacjach medycznych sztab szkoleniowy i Mateusz Bieniek podjęli decyzję o zakończeniu sezonu reprezentacyjnego. Rehabilitacja ma doprowadzić do odzyskania pełnej sprawności. Mateuszowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Do zobaczenia w sezonie olimpijskim

"Nie będzie go z nami. Nie ma nic ważniejszego"

"Nie będzie go z nami. Nie ma nic ważniejszego do powiedzenia " - zaczął serbski szkoleniowiec. "Będzie kontynuował rekonwalescencję w klubie. Tak jak stwierdzili lekarze w Berlinie, jak potwierdził nasz sztab medyczny, nie jest teraz zdolny do gry" - dodał.

Nie mam zamiaru niczego przyspieszać. Jeżeli nie jesteś w pełni zdrowy, nie możesz serwować, nie możesz skakać do bloku czy atakować, tak jak normalnie i gra cierpi. Nie zamierzam ryzykować jego zdrowiem, bo to już drugi raz, kiedy przydarzył mu się taki uraz. A kiedy raz go nie zaleczysz, powrót do zdrowia może trwać dłużej

To nie koniec problemów ze zdrowiem reprezentantów Polski. W meczu z Francją nie wystąpił Tomasz Fornal, nie oglądaliśmy także Jakuba Kochanowskiego. Nikola Grbić przekazał, że obaj mają drobne urazy, ale już na niedzielne spotkanie powinni być gotowi. Cały czas do formy dochodzi Bartosz Kurek. To wszystko przed mistrzostwami Europy nie daje zbyt wielu powodów do optymizmu, ale na szczęście do kontynentalnego czempionatu zostało jeszcze trochę czasu i miejmy nadzieję, że nikt poza Bieńkiem już z tej drużyny nie wypadnie.