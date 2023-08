Ależ niespodzianka w Memoriale Wagnera. Szalony mecz, pogromcy Polaków zaskoczeni

Reprezentacja Słowenii, która w pierwszym meczu rozbiła Polaków 3:0 , w drugim dni Memoriału Wagnera stoczyła dramatyczny bój z Włochami, wygrywając w pięciu setach. W tie-breaku podopieczni Gheorghe Cretu triumfowali 25:23, co znakomicie oddaje, jak zacięte było to spotkanie.

Z kolei ich rywale Francuzi w sobotę przegrali z "Biało-Czerwonymi" 1:3 . Dla drużyny Andrei Gianiego była to już druga porażka w Tauron Arenie. Mistrzowie olimpijscy przyjechali do Polski z zamiarem testowania nowych rozwiązań i było widać, że są dalecy od swojej normalnej dyspozycji.

Demolka w pierwszym secie

Dlatego spore zaskoczenie wywołał przebieg drugiej partii, kiedy to Francuzi, grając w swoim stylu, z obiciem bloku i kiwaniem, odwrócili losy spotkania i wygrali 25:19, praktycznie od samego początku utrzymując kilkupunktową przewagę. Cretu starał się przemówić do swoich zawodników, ale na niewiele się to zdało i mistrzowie olimpijscy doprowadzili do wyrównania.