Reprezentacja Polski, po piątkowym zwycięstwie nad Serbią, w sobotę wieczorem musiała uznać wyższość lepiej dysponowanej drużynie Brazylii. Nasi siatkarze mieli swoje momenty, w trzeciej partii zbliżyli się, by zacząć odwracać wynik spotkania, ale napędzeni rywale z Ameryki Południowej mieli w swoich szeregach m.in. znakomicie atakującego 23-letniego Darlana Sousę, który zdobył 19 punktów.

Porażka z Brazylią i jeszcze wyższe schody. Marcin Komenda wprost

- Myślę, że przez dużą część tego meczu my też graliśmy dobre zawody i pokazywaliśmy, że gdy nasza forma stanie się jeszcze lepsza... A taki jest cel naszego sztabu szkoleniowego, by dyspozycja przyszła na najważniejsze etapy mistrzostw świata, czyli tak naprawdę za trzy tygodnie. A wtedy myślę, że także Brazylijczykom będzie się grało dużo ciężej przeciwko nam. Tak że nie brałbym tego meczu, jako "alarm", tylko po prostu za etap przygotowań do docelowej imprezy - uspokajał wszystkich tych, którzy poczuli choć trochę niepokoju, rozgrywający Marcin Komenda.

Nikola Grbić nie zabawił się w piątek w kotka i myszkę z dziennikarzami. Zapowiedział, że na drugi mecz całkowicie wywróci do góry nogami wyjściową szóstkę i słowa dotrzymał. Czy tak zasadnicza zmiana, z punktu widzenia Komendy, który ustąpił miejsca Janowi Firlejowi, miała wpływ na przebieg i wynik meczu z "Canarinhos"?

- To znaczy mamy bardzo wyrównany zespół i tak naprawdę cała "14" jest na bardzo wysokim poziomie. Cała czternastka gra w swoich klubach, odgrywa ważne role, więc na pewno zmiana zawodników nie wpływała na wynik. Tylko po prostu dobra postawa Brazylijczyków i etap przygotowań. Według mnie, mimo wyniku, także zagraliśmy dobre zawody i należy się chłopakom duży szacunek - z pewnością w głosie zareagował 29-letni krakowianin. Dla niego gra przed "swoją" publicznością w stolicy Małopolski to dodatkowy dreszczyk emocji.

W niedzielę, na zakończenie memoriału, Polacy zmierzą się z drużyną, która dotąd najbardziej błyszczy podczas memoriału Huberta Wagnera, czyli Argentyną. "Albicelestes" najpierw nadspodziewanie łatwo ograli Brazylię, a w sobotę jeszcze bardziej gładko rozprawili się z najsłabiej dysponowanymi nad Wisłą Serbami. Polacy mają świadomość, że będą musieli wznieść się na wyżyny na obecnym etapie przygotowań, by nie zaznać drugiej porażki.

- Widać, że Argentyna jest dobrze dysponowana. Jestem ciekawy, czy to jest ich szczyt formy, a może szczyt formy chcą budować na najważniejsze etapy mistrzostw świata. Natomiast na pewno trzeba im oddać, że w tym turnieju grają świetnie. Mam nadzieję, że w niedzielę my także zagramy dobrze i będzie to fajny mecz na zakończenie turnieju. Nadal mamy szanse, żeby tę rywalizację wygrać, musimy się sprężyć i zagrać przeciwko nieszablonowej grze Argentyny - podkreślił Komenda.

Po piątkowym meczu nasi siatkarze przyznawali, a mówił to także trener Grbić, że rano mieli jeszcze trening w siłowni. Okazuje się, że tego typu zajęcia w tej chwili nie są już w stałej rutynie, o czym dokładnie opowiedział rozgrywający.

- W sobotę nie mieliśmy siłowni, tylko trening tutaj w Tauron Arenie. Zatem było trochę siatkówki i typowy, przedmeczowy rozruch. Natomiast z tego, co wiem, jutro (w niedzielę przyp.) znów mamy mieć siłownię i troszkę ciężarów trzeba będzie poprzenosić - mówił, a żartobliwie dopytany, czy to oznacza, że znów będą latać, odparł:

- No właśnie, po siłowni zagraliśmy niezłe spotkanie, więc liczę, że z Argentyną mimo tego, że trochę zmęczymy mięśnie, też pokażemy kawałek dobrej siatkówki - podsumował Komenda, póki co wstrzymując się od dyskusyjnej tezy, że lepiej z siłownią niż bez.

Artur Gac, Tauron Arena Kraków

Jakub Nowak, Marcin Komenda, Nikola Grbić, Jakub Kochanowski, Tomasz Fornal Andrzej Iwańczuk/Reporter East News