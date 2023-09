Legendy czy fakty? Zaczęło się od przykładnego snu

- Spotkanie wyleciało nam spod kontroli, a rywale pokazali to, co potrafią prezentować. Najważniejsze jednak, że gramy dalej o najwyższe cele, zresztą cały czas to my byliśmy po zwycięskiej stronie . Oczywiście w czwartym secie, przy stanie 19:19, z pełnym szacunkiem do reprezentacji Belgii, delikatnie zaczęły pojawiać się nerwy. Bo jeśli doszłoby do tie-breaka, wtedy różnie mogłoby się potoczyć, bo ta partia lubi rządzić się swoimi prawami. I nawet z taką reprezentacją mogłaby się potoczyć nie po naszej myśli... - odetchnął z ulgą "Semen".