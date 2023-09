Ta sytuacja jest wielkim chichotem losu, wszak to właśnie Mateusz Poręba miał być tym zawodnikiem, który na wypadek kontuzji jednego z kolegów jest w pełnej gotowości , aby wskoczyć do turniejowej kadry "Biało-Czerwonych". Od początku mistrzostw trenował razem z drużyną, wykonywał wiele bardzo cennej pracy, m.in. w niektórych sytuacjach także odciążając trójkę środkowych ( Norbert Huber, Jakub Kochanowski i Karol Kłos ) przed ich nadmiernych eksploatowaniem.

Paskudne rozcięcie u Mateusza Poręby. "Chłopaki widzieli, że można było zajrzeć, co jest w środku"

Pomoc ze strony medyków chwilę trwała, a kolejni nasi siatkarze, z nietęgą miną, przyglądali się temu, co tak naprawdę się stało. Nikola Grbić w pierwszym meldunku poinformował dziennikarzy, że środkowy niestety wraca do domu, a dopiero rezonans magnetyczny odpowie na pytanie, jak poważna jest to kontuzja.