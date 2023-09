Złoty chłopiec stępił pazury Włochom. Oceny polskich siatkarzy za historyczny finał

Jeden z największych bohaterów finału i całego turnieju. W pierwszym secie dał sygnał do ataku znakomitymi zagrywkami. Zanotował aż trzy asy serwisowe, do tego dołożył punkt blokiem i skończył jedyną piłkę, jaką otrzymał od Marcina Janusza. To był set jak z marzeń. W drugim pomógł drużynie nawet w obronie.

W trzecim znów błysnął w polu serwisowym i pomógł odrobić trzypunktowe straty do Włochów. " Złoty chłopak " - tak nazwał go w trakcie meczu Wojciech Drzyzga, komentator Polsatu Sport, i trudno o lepsze określenie. Huberowi wychodziło tego wieczoru w Rzymie wszystko - nawet gdy piłka po jego zagraniach tańczyła na taśmie, spadała na włoską stronę. Występ bliski ideału.

Kolejny kapitalny występ 30-letniego przyjmującego. W ostatnich miesiącach nasłuchał się, że to już nie ten Leon, co kiedyś. W decydujących meczach mistrzostw Europy - półfinale i finale - znów był jednak jednym z najlepszych siatkarzy świata . Przeciwko Włochom był numerem jeden w polskiej ofensywie.

Leon, Leon, Leon. Taki był początek rozegrań Janusza w finale. Potem zaczął bardziej gubić włoski blok. Dbał o dokładność rozegrania , na co zawsze zwraca uwagę trener Nikola Grbić. W drugim secie Włosi zaczęli odczytywać jego częste wystawy do Jakuba Kochanowskiego. Polski rozgrywający musiał jednak radzić sobie z niezbyt skutecznym Kaczmarkiem i ostatecznie udało mu się ukryć słabszą dyspozycję atakującego w ofensywie.

Aleksander Śliwka znów mentalnym liderem. Jakub Kochanowski nadal w formie

Bardziej spektakularny w swoich akcjach był Huber, ale i drugi z polskich środkowych spisał się wyśmienicie. Częściej od kolegi wykorzystywany w ataku, podobnie jak on dołożył punkt blokiem i serwisem. Przez cały turniej prezentował równą, wysoką formę, i finał mistrzostw Europy w wypełnionej kibicami rywali hali go nie przytłoczył. Cały czas był dla Janusza pewną opcją w ataku. Włoscy środkowi musieli go pilnować, co dawało więcej luzu polskim skrzydłowym.