Polski akcent przy samym Koloseum. Angelo Santirocco dał koncert

Naszą uwagę od razu przykuły dwa dodatki, wyeksponowane na dwóch przeciwległych końcach charakterystycznego pianina. Mianowicie były to flagi, jedna włoska, a druga polska . Zaciekawieni postanowiliśmy zostać do pierwszej przerwy i wówczas wszystko stało się jasne.

- Tak, mam dużo wspólnego z Polską - przywitał nas mężczyzna. Nazywa się Angelo Santirocco , urodził się w Rzymie i tutaj na co dzień mieszka, ale w jego żyłach płynie podwójna krew. - Moja mama jest Polką, a tata Włochem, a mam 32 lata. Często jeżdżę do Szczawnicy, z którą moja rodzina jest najbardziej związana - zaczął opowieść nienaganną polszczyzną.

- W domu rozmawiamy w sumie tylko po włosku, z mamą także, ale mam ciągły kontakt z babcią . Co roku do niej jeżdżę, więc cały czas szlifuję język - szeroko się uśmiechnął.

Angelo Santirocco i jego "różowe królestwo". Nawet busa przemalował

Okazuje się, że elektryczne pianino to tylko mała część różowego dobytku naszego rozmówcy. Posiada także duże pianino w tym kolorze, a nawet busa w identycznych barwach. A to nie koniec, wkrótce wzbogaci się o kolejny sprzęt. - Na przełomie października i listopada będę miał nowe pianino i wtedy wyruszę z nim busem do Polski, a konkretnie do wujka, który mi je przemaluje - kontynuował opowieść.

Poza zdolnościami muzycznymi i niewątpliwym talentem do tej profesji, okazało się, że Angelo jest także bardzo dobrze poinformowanym kibicem siatkówki . Ubolewa jednak, że na finał nie ma już biletów, wszak miał tak wielką ochotę zasiąść w hali Palazzo dello Sport na dzisiejszym spektaklu. W toku rozmowy jednak powziął decyzję, że podejmie ryzyko i przyjedzie przed obiekt . - Może uda się w ostatnim momencie jeszcze od kogoś odkupić lub jakaś wejściówka wróci do kasy - żywił nadzieję.

Zachwycony Wilfredo Leonem. "Jaki to jest zawodnik, to ja nie mogę"

W ekipie Włochów szczególnie wyróżnił Alessandro Michieletto, ale z uznaniem wypowiedział się także o naszych reprezentantach. - Ostatnio Śliwka nie grał dobrze, ale Leon od drugiego seta już super. Chociaż druga partia tak zaczęła się od wyniku 2:6, że już myślałem, że chłopaki nie dadzą rady, a jednak świetnie odwrócili losy spotkania. Też na pewno pomogła im także kontuzja słoweńskiego rozgrywającego, z nim w składzie Polakom nie byłoby tak łatwo. A odnośnie Wilfredo Leona, to cieszy się we Włoszech dużą popularnością. Kurcze, jaki to jest zawodnik, to ja nie mogę. Gra super! - rozemocjonował się Angelo, by na końcu pozdrowić wszystkich Polaków.