"Zemsta" na Grbiciu. tego się nie spodziewał. Siatkarz nie mógł tu odpuścić

Reprezentacja Polski w siatkówce po raz pierwszy od 14 lat zagra w finale mistrzostw Europy - "Biało-Czerwoni", po nieco utrudnionym początku, ograli bowiem ostatecznie w półfinale Słowenię 3:1. Po spotkaniu przed kamerą Polsatu wystąpił m.in. Norbert Huber, którego wywiad został jednak przerwany przez... Nikolę Grbicia, który nagle stanął tuż przed obiektywem. Parę chwil później siatkarz miał szansę na to, by zrewanżować się trenerowi - i skrzętnie wykorzystał okazję do żartu!