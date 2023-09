Polscy siatkarze się zagotowali, gwizdy z trybun

Sędziowie sprawdzili przejście linii trzeciego metra i potrzymali decyzję, ale wtedy wielu naszych zawodników, a także Nikola Grbić, ruszyli do ofensywy. Najpierw zaczęli się burzyć do Ilarii Vagni, która pełniła obowiązku drugiego sędziego. I usilnie coś reklamowali. Z oglądu sytuacji wyglądało to tak, że Polacy liczyli, iż sędziowie zauważą coś innego na challenge'u. Akcja trwała na tyle długo, że trener Polaków zdołał się wycofać, a później jeszcze raz wrócił do pani arbiter.