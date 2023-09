Najpierw nieco zobrazujmy zdarzenie, żeby wszyscy zdali sobie sprawę, że mamy do czynienia z niespotykaną sytuacją. Wilfredo Leon to gigant w swoim fachu, jeden z najlepszych siatkarzy globu, a zdaniem niektórych obecny numer jeden na świecie. Taki odpowiednik Roberta Lewandowskiego w nie tak masowej dyscyplinie sportu, lecz takiej, w której rozkochanych są miliony polskich kibiców. A ich idole odpłacają się spektakularnymi sukcesami, medalami najważniejszych imprez.

Wilfredo Leon przybliżył Interii dalszy ciąg historii z fanką, której podał swój numer

Tenże Wilfredo Leon po spotkaniu z Holendrami, gdzie grał pierwsze skrzypce (m.in. zdobył 20 punktów), nie po raz pierwszy mógł się poczuć jak absolutna gwiazda. Fani dosłownie ze wszystkich stron przywoływali naszego reprezentanta, a on z wielką dozą cierpliwości podchodził i dawał swoim sympatykom powody do radości. Interia relacjonowała, jak podpisywał pamiątkowe fotografie, ustawiał się do wspólnych zdjęć, a nawet składał autografy na całą długość przedramienia, gdy był o to proszony.

Czasami jest tak, że nie dam rady podpisać się każdemu i zrobić zdjęcie z każdym kibicem, ale tutaj, też z racji liczby kibiców (oficjalnie 430 kibiców oglądało mecz - frekwencja jest mierzona na koniec drugiego seta - przyp. AG), spróbowałem podejść do każdej osoby, która była zainteresowana. Dlatego zostałem do końca, tym bardziej że sobotę mamy wolną, więc trochę więcej czasu mogłem poświęcić fanom. Warto podziękować tym, którzy przybyli z innych krajów, a nawet mieszkają tutaj i zechcieli przyjść nas dopingować. A to i tak najmniejsza rzecz, jaką mogę od siebie dać ~ opowiadał Interii Wilfredo Leon

Zupełnie osobną historię napisała pewna fanka, której udało się uprosić Wilfreda, by podał jej swój numer telefonu. Uzasadnienie było na tyle przekonujące, że nasz as postanowił zrobić coś niestandardowego. - Ta pani będzie miała urodziny i poprosiła mnie o koszulkę. Niestety teraz nie mogę jej przekazać, dopiero jak zakończy się ten turniej. I przyznam szczerze, czego nigdy nie robię, że udostępniłem jej swój numer telefonu. Powiedziała mi, że nie ma Instagrama, więc jak inaczej miałaby się ze mną skontaktować? - precyzyjnie wyjaśnił nam wyśmienity przyjmujący.

Teraz wysłannik Interii poznał ciąg dalszy tej historii. Wpierw nieco jednak zażartowałem z Leona, bowiem pytany o tę sprawę Karol Kłos z uśmiechem i mrugnięciem oka zasiał we mnie ziarno niepewności mówiąc, że może "Leo" wcale nie podał dobrego numeru telefonu.

- Dobry, no co ty. A jak inaczej? - nieco skonsternowany odparł Wilfredo.

Czyli nie zablefowałeś? - dopytałem.

"Będę bardzo wdzięczna, jeżeli dostanę od was taki prezent"

- Pewnie, że nie. Zresztą napisała już do mnie wiadomość, na imię ma Karolina... - kontynuował Leon. Najważniejsze w tej historii jest to, że druga strona w pełni respektuje prośby siatkarza. Nasz as wyraźnie zaznaczył, żeby uszanowała udostępniony jej numer w tym sensie, aby nie był nagabywany, a numer nie był podawany dalej kolejnym osobom.

Na dowód, że Leon zaufał uczciwej fance, pokazał mi jedyną wiadomość, jaką od niej otrzymał. - Zobacz sobie - rzekł.

"Hej Wilfredo, tu Karolina, która ma urodziny w niedzielę. Rozmawialiśmy o koszulce, będę bardzo wdzięczna, jeżeli dostanę od was taki prezent" - napisała.

A że słowo z ust siatkarza się rzekło, historia będzie miała swój pomyślny finał. - Powiedziałem jej, że jak wrócimy do Polski, to jej sprezentuję. Nie ma problemu, ale wcześniej musi skończyć się turniej. Nie mogę tego zrobić od razu, w jego trakcie. Wszystko odbywa się w porządku, na poziomie. A ja, jeśli już dałem słowo, to trzeba je wykonać - rozstrzygnął podopieczny Nikoli Grbicia.

Artur Gac, Skopje

Wilfredo Leon / Andrzej Iwanczuk /Reporter /

