Mistrzostwa Europy należały bezapelacyjnie do polskich siatkarzy, którzy nie pozostawili wątpliwości co do tego, która ekipa zasłużyła na złote medale. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia na przestrzeni całej imprezy stracili tylko cztery sety, a w wielkim finale rozbili gospodarzy decydujących meczów - Włochów 3:0 .