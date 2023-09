Wielki finał siatkarzy. Tragicznie zmarły kolega kibicuje z góry

18 lat temu, 16 września był datą ogromnie smutną. W wypadku samochodowym zginął reprezentacyjny środkowy Arkadiusz Gołaś , który, nomen omen, na boisku grał z numerem 16! Gołaś miał zaledwie 24 lata, całe życie było przed nim. Mimo młodego wieku, od 2001 do 2005 r. uzbierał w reprezentacji aż 141 występów . Ten z 8 września był ostatni, Polska wygrała z Portugalią 3:0, mecz rozegrano go w rzymskiej hali Palazzo dello Sport, a stawką 5 miejsce na kontynencie. Dziś na tym samym obiekcie Polacy zagrają z Włochami o złoto .

Arkadiusz Gołaś zginął 18 lat temu

Po mistrzostwach Europy w 2005 r. Gołaś wrócił do Polski jedynie na chwilę, zaraz musiał stawić się w nowym klubie - włoskim Lube Banca Macerata , to wtedy był taki siatkarski Real Madryt. Towarzyszyła mu świeżo poślubiona Agnieszka, pobrali się 21 lipca 2005 r. Świadkiem Gołasia był kolega z boiska, Krzysztof Ignaczak . Byli najlepszymi przyjaciółmi. Uzupełniali się, libero "Igła" był wszędobylski nie mógł usiedzieć w miejscu, Gołaś stoicki i spokojny jak ocean.

Nadszedł czas powrotu do Włoch. To był piątek. Do 10-tysięcznej Trei, w której mieści się klub pozostawało 730 km, jakieś siedem godzin jazdy. Gołaś z żoną Agnieszką z Polski wyjechali wieczorem, pożegnali się menedżerem Arka - Ryszardem Boskiem. Mieli nowy, bezpieczny samochód. Do troszczącego się o parę Boska Arkadiusz wysłał sms-y: "Wyjechaliśmy z Polski", "Jesteśmy w Austrii". Ten najważniejszy: "Jesteśmy na miejscu" nie dotarł...