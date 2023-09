Wielka radość w polskim obozie. Prezes zwrócił uwagę na pewną rzecz

Reprezentacja Polski w siatkówce. Celem igrzyska olimpijskie w Paryżu

Zrobiliście wielką rzecz, za którą wam wszystkim dziękuję. Być może dopiero za kilka dni dotrze do was dotrze to, czego dokonaliście... Wierzę, ze za rok spotkamy się w takiej samej atmosferze po powrocie reprezentacji z igrzysk olimpijskich w Paryżu

Świderski trzymał się swojego pomysłu. To on ściągnął go wcześniej Serba do Kędzierzyna. Udało mu się też przekonać Grbicia do objęcia kadry. Ten wniósł do polskiej kadry siłę spokoju. Oczywiście dostał do dyspozycji jedno z najlepszych pokoleń w historii polskiej siatkówki. Jeszcze nie najlepsze, bo tego bez medalu olimpijskiego nie sposób przebić mistrzów z ekipy Huberta Jerzego Wagnera. Ale na pewno dysponujące największą liczbą zawodników na światowym poziomie. Pod tym względem z Polską nie może się dziś równać żaden zespół na świecie.