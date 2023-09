W tym Polska nie ma sobie równych. Wybiła już setka, a licznik dalej bije

Nikola Grbić do sezonu reprezentacyjnego 2023 podchodził z bardzo jasnym celem. Tym od pierwszego dnia była kwalifikacja do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Turniej, w którym można sobie wywalczyć prawo, jest jednak na samym końcu sezonu kadry. W międzyczasie do wygrania były inne ważne rzeczy. Nikola Grbić podkreślał jednak, że zarówno Liga Naródów, jak i mistrzostwa Europy są jedynie drogą do celu.